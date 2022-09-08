«Райо Вальекано» — «Валенсия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 17:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Испании «Райо Вальекано» — «Валенсия», который состоится 10 сентября 2022 года

«Райо Вальекано»

С четырьмя очками после четырёх туров «пчёлы» занимают четырнадцатое место в Ла Лиге. В матче первого тура команда в гостях раскатала нулевую ничью с «Барселоной». Забив пару мячей, «Райо Вальекано» взял верх над «Эспаньолом» на выезде. В игре третьего тура на своём поле «пчёлы» проиграли «Мальорке».

На прошлых выходных в матче с «Осасуной», пропустив на девяностой минуте, «Райо Вальекано» не удержал в гостях ничейный исход. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Валенсия»

«Оранжевые» находятся на десятой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании. На своём поле в первом туре «Валенсия» с минимальным счётом одержала победу над «жирондинцами». С одинаковым счётом 0:1 в рамках матчей второго и третьего туров «оранжевые» проиграли «Атлетику» из Бильбао и мадридскому «Атлетико».

С разгромным счётом 5:1 «Валенсия» взяла верх над «Хетафе» в прошлом туре.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Райо Вальекано» – 2.60

Ничья – 3.20

Победит «Валенсия» – 2.90

Победит «Райо Вальекано» с форой -1.5 – 5.25

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.21

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.67

Статистика

В трёх матчах из десяти последних «пчёлы» обыграли своих оппонентов

За аналогичный период «оранжевые» одержали победы над своими соперниками в пяти поединках

Три очные встречи из пяти последних завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».

Прогноз

Почти четыре года «Валенсия» не выигрывает у «Райо Вальекано» и сейчас у гостей есть возможность исправить данную ситуацию. На кураже после победы над «Хетафе» в прошлом туре «оранжевые» могут взять три очка в предстоящей встрече. Компания Pinnacle на победу «Валенсии» предлагает коэффициент 2.90.