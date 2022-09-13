«Штутгарт» — «Айнтрахт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Штутгарт» — «Айнтрахт», который состоится 17 сентября 2022 года

«Штутгарт»

После шести туров «швабы» занимают четырнадцатое место в чемпионате Германии. В новом сезоне команда ещё не радовала своих болельщиков победами. В первых двух турах «Штутгарт» разошёлся миром с «Лейпцигом» и «Вердером». С минимальным счётом уступил на своём поле «Фрайбургу». В матчах четвёртого и пятого туров «швабы» раскатали ничью с «Кёльном» и «Шальке».

На прошлых выходных в гостях, забив гол на второй добавленной минуте в конце матча, «Штутгарт» избежал поражения в поединке с «Баварией». Игра завершилась со счётом 2:2.

«Айнтрахт»

На три строчки выше в турнирной таблице Бундеслиги находится «Айнтрахт». С разгромного поражения мюнхенской «Баварии» начался новый сезон для команды. «Орлы» из Франкфурта-на-Майне сыграли вничью во втором и третьем турах чемпионата с «Гертой» и «Кёльном». В напряжённой борьбе команда взяла верх над «музыкантами» из Бремена на их поле. В позапрошлом туре всухую, поразив четыре раза ворота соперника, «орлы» обыграли «Лейпциг».

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Айнтрахт» со счётом 0:3 проиграл «Спортингу». С минимальным счётом на прошлых выходных уступил дома «Вольфсбургу».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Штутгарт» – 2.39

Ничья – 3.50

Победит «Айнтрахт» – 2.80

Победит «Штутгарт» с форой -1.5 – 4.10

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.67

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.12

Статистика

«Швабы» проиграли только в одном поединке из десяти последних

За аналогичный период «орлы» уступали своим соперникам в четыре раза чаще

Ничейным исходом завершились три очные встречи из пяти последних.

Прогноз

«Штутгарт» не выигрывает у «Айнтрахта» более четырёх лет. В новом сезоне «швабы» также ещё не радовали победами своих фанов. После ничьи с «Баварией» команда вполне заслуживает на своём поле в предстоящей встрече взять свои первые три очка в новом сезоне. Компания Pinnacle на победу «Штутгарта» предлагает коэффициент 2.39.