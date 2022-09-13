«Боруссия» Менхенгладбах — «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Боруссия» Менхенгладбах — «РБ Лейпциг», который состоится 17 сентября 2022 года
«Боруссия» Менхенгладбах
Восьмую строчку турнирной таблицы занимает «Гладбах» после шести туров нового сезона. «Жеребята» начали чемпионат с уверенной победы на своём поле над «Хоффенхаймом». Ничейным исходом завершились встречи с «Шальке» и «Баварией». С минимальным счётом «чёрно-бело-зелёные» взяли верх над «Гертой». В матче позапрошлого тура уступили дома «Майнцу».
«Нулёвку» раскатали на прошлых выходных с «Фрайбургом» в гостях.
«РБ Лейпциг»
«Красные быки» находятся на пару строчек ниже в турнирной таблице, чем «Гладбах». В первых двух турах нового сезона команда разошлась миром со «Штутгартом» и «Кёльном». С минимальной разницей уступила берлинскому «Униону». В матче четвёртого тура обыграла «волков» из Вольфсбурга. Всухую, пропустив четыре гола, «красные» проиграли «Айнтрахту». В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «красные быки» дома уступили донецкому «Шахтёру» с большим счётом.
Неожиданно в прошлом туре чемпионата Германии со счётом 3:0 «РБ Лейпциг» взял верх над «Боруссией» Дортмунд.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Боруссия» Менхенгладбах – 2.95
- Ничья – 3.65
- Победит «РБ Лейпциг» – 2.24
- Победит «Боруссия» Менхенгладбах с форой -1.5 – 3.70
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.54
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.32
Статистика
- Только в одном матче из десяти последних «Гладбах» проиграл своим оппонентам
- «РБ Лейпциг» уступил в пяти поединках из десяти за последнее время
- Исходом «обе забьют — да» завершились четыре матча из пяти последних очных встреч.
Прогноз
В новом сезоне «красные быки» не выигрывали в гостях. В мае этого года «Боруссия» уже обыгрывала «РБ Лейпциг». После нулевой ничьи с «Фрайбургом» хозяева продемонстрируют более результативную игру в предстоящей встрече. Компания Pinnacle на победу «Боруссии» Менхенгладбах предлагает коэффициент 2.95.