«Боруссия» Менхенгладбах — «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Боруссия» Менхенгладбах — «РБ Лейпциг», который состоится 17 сентября 2022 года

«Боруссия» Менхенгладбах

Восьмую строчку турнирной таблицы занимает «Гладбах» после шести туров нового сезона. «Жеребята» начали чемпионат с уверенной победы на своём поле над «Хоффенхаймом». Ничейным исходом завершились встречи с «Шальке» и «Баварией». С минимальным счётом «чёрно-бело-зелёные» взяли верх над «Гертой». В матче позапрошлого тура уступили дома «Майнцу».

«Нулёвку» раскатали на прошлых выходных с «Фрайбургом» в гостях.

«РБ Лейпциг»

«Красные быки» находятся на пару строчек ниже в турнирной таблице, чем «Гладбах». В первых двух турах нового сезона команда разошлась миром со «Штутгартом» и «Кёльном». С минимальной разницей уступила берлинскому «Униону». В матче четвёртого тура обыграла «волков» из Вольфсбурга. Всухую, пропустив четыре гола, «красные» проиграли «Айнтрахту». В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «красные быки» дома уступили донецкому «Шахтёру» с большим счётом.

Неожиданно в прошлом туре чемпионата Германии со счётом 3:0 «РБ Лейпциг» взял верх над «Боруссией» Дортмунд.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия» Менхенгладбах – 2.95

Ничья – 3.65

Победит «РБ Лейпциг» – 2.24

Победит «Боруссия» Менхенгладбах с форой -1.5 – 3.70

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.54

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.32

Статистика

Только в одном матче из десяти последних «Гладбах» проиграл своим оппонентам

«РБ Лейпциг» уступил в пяти поединках из десяти за последнее время

Исходом «обе забьют — да» завершились четыре матча из пяти последних очных встреч.

Прогноз

В новом сезоне «красные быки» не выигрывали в гостях. В мае этого года «Боруссия» уже обыгрывала «РБ Лейпциг». После нулевой ничьи с «Фрайбургом» хозяева продемонстрируют более результативную игру в предстоящей встрече. Компания Pinnacle на победу «Боруссии» Менхенгладбах предлагает коэффициент 2.95.