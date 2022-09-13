«Унион» — «Вольфсбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 02:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Унион» — «Вольфсбург», который состоится 17 сентября 2022 года

«Унион»

После шести туров нового сезона «железные» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Германии. «Унион» и «Бавария» остались единственными командами в Бундеслиге, которые ещё не знали горечи поражений в чемпионате. В первом туре «Унион» выиграл «Герту» с разницей в пару голов. Раскатал нулевую ничью с «Майнцом» на их поле. По три очка «железные» набрали в третьем и четвёртом турах, обыграв «Лейпциг» и «Шальке». В позапрошлом туре разошлись миром с мюнхенской «Баварией». С минимальным счётом уступили дома команде «Юнион Сент-Жиллуа» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

Со счётом 1:0 на прошлых выходных «Унион» взял верх над «Кёльном» в гостях.

«Вольфсбург»

«Волки» из Вольфсбурга находятся на третьем месте с конца турнирной таблицы. Только в одном матче из шести «зелёно-белые» выиграли в новом сезоне. Вничью команда сыграла с «Вердером» и «Шальке». С разницей в пару мячей уступила «Баварии» на выезде. В игре четвёртого тура проиграла «РБ Лейпцигу». В позапрошлом туре «Кёльн» в гостях взял верх над «волками».

С минимальным счётом 1:0 на выезде «зелёно-белые» одержали победу над «Айнтрахтом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Унион» – 1.98

Ничья – 3.55

Победит «Вольфсбург» – 3.65

Победит «Унион» с форой -1.5 – 3.30

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.82

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.92

Статистика

С марта месяца «железные» не проигрывают в матчах чемпионата Германии

Три раза из пяти последних поединков «волки» уступили своим соперникам

Исходом «обе забьют — нет» завершились три последние очные встречи.

Прогноз

«Унион» в марте этого года уступил в гостях «Вольфсбургу». В предстоящей встрече у «железных» будет возможность взять реванш за поражение от «волков». Компания Pinnacle на победу «Унион» предлагает коэффициент 1.98. «Железные» удержатся на первой строчке турнирной таблицы после седьмого тура.