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«Унион» — «Вольфсбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 02:24
«Унион» — «Вольфсбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Унион» — «Вольфсбург», который состоится 17 сентября 2022 года

«Унион»

После шести туров нового сезона «железные» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Германии. «Унион» и «Бавария» остались единственными командами в Бундеслиге, которые ещё не знали горечи поражений в чемпионате. В первом туре «Унион» выиграл «Герту» с разницей в пару голов. Раскатал нулевую ничью с «Майнцом» на их поле. По три очка «железные» набрали в третьем и четвёртом турах, обыграв «Лейпциг» и «Шальке». В позапрошлом туре разошлись миром с мюнхенской «Баварией». С минимальным счётом уступили дома команде «Юнион Сент-Жиллуа» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

Со счётом 1:0 на прошлых выходных «Унион» взял верх над «Кёльном» в гостях.

«Вольфсбург»

«Волки» из Вольфсбурга находятся на третьем месте с конца турнирной таблицы. Только в одном матче из шести «зелёно-белые» выиграли в новом сезоне. Вничью команда сыграла с «Вердером» и «Шальке». С разницей в пару мячей уступила «Баварии» на выезде. В игре четвёртого тура проиграла «РБ Лейпцигу». В позапрошлом туре «Кёльн» в гостях взял верх над «волками».

С минимальным счётом 1:0 на выезде «зелёно-белые» одержали победу над «Айнтрахтом».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Унион» – 1.98
  • Ничья – 3.55
  • Победит «Вольфсбург» – 3.65
  • Победит «Унион» с форой -1.5 – 3.30
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.82
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.92

Статистика

  • С марта месяца «железные» не проигрывают в матчах чемпионата Германии
  • Три раза из пяти последних поединков «волки» уступили своим соперникам
  • Исходом «обе забьют — нет» завершились три последние очные встречи.

Прогноз

«Унион» в марте этого года уступил в гостях «Вольфсбургу». В предстоящей встрече у «железных» будет возможность взять реванш за поражение от «волков». Компания Pinnacle на победу «Унион» предлагает коэффициент 1.98. «Железные» удержатся на первой строчке турнирной таблицы после седьмого тура.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Источник: Soccer.RuФото: фк унион
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