Бельгия — Уэльс : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 05:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Бельгия — Уэльс, который состоится 22 сентября 2022 года

Бельгия

Бельгийская сборная не так уверенно проводит нынешний цикл Лиги Наций, как это обычно бывает и идет в группе только на втором месте. Коллектив набрал семь баллов и отстает от команды Нидерландов на три пункта Чтобы продолжать борьбу за первую строчку, футболистам необходима победа, поэтому от домашнего поединка с Уэльсом болельщики ждут максимального результата.

14 июня сборная Бельгии обыграла на выезде Польшу (1:0), а 11 числа разошлась миром со сборной Уэльса (1:1).

Уэльс

Команда играет в Лиге А, что уже является неплохим результатом, тем не менее, существует большая вероятность ее покинуть по окончанию розыгрыша. Уэльс набрал лишь одно очко и замыкает квартет, отставая от ближайшего соперника уже на три пункта. Чтобы исправить ситуацию, необходимо набирать очки в оставшихся матчах, что сделать будет крайне непросто.

14 июня Уэльс в интересном поединке уступил на выезде Нидерландам (2:3), а 11 числа сыграл вничью на своем поле с Бельгией (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Бельгия – 1.4

Ничья – 4.6

Победят Уэльс – 8

Статистика

Бельгия проиграла лишь один поединок из восьми последних во всех турнирах

Уэльс проиграл пять из десяти последних выездных матчей

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Бельгия выиграла три из пяти домашних матчей с Уэльсом

Прогноз

Сделать ставку на победу Бельгии с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. Бельгийцы не утратили надежды на первое место, поэтому выйдут на поле крайне мотивированы и имеют большой шанс на успех в этом противостоянии.