Бельгия — Уэльс : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Бельгия — Уэльс, который состоится 22 сентября 2022 года
Бельгия
Бельгийская сборная не так уверенно проводит нынешний цикл Лиги Наций, как это обычно бывает и идет в группе только на втором месте. Коллектив набрал семь баллов и отстает от команды Нидерландов на три пункта Чтобы продолжать борьбу за первую строчку, футболистам необходима победа, поэтому от домашнего поединка с Уэльсом болельщики ждут максимального результата.
14 июня сборная Бельгии обыграла на выезде Польшу (1:0), а 11 числа разошлась миром со сборной Уэльса (1:1).
Уэльс
Команда играет в Лиге А, что уже является неплохим результатом, тем не менее, существует большая вероятность ее покинуть по окончанию розыгрыша. Уэльс набрал лишь одно очко и замыкает квартет, отставая от ближайшего соперника уже на три пункта. Чтобы исправить ситуацию, необходимо набирать очки в оставшихся матчах, что сделать будет крайне непросто.
14 июня Уэльс в интересном поединке уступил на выезде Нидерландам (2:3), а 11 числа сыграл вничью на своем поле с Бельгией (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Бельгия – 1.4
- Ничья – 4.6
- Победят Уэльс – 8
Статистика
- Бельгия проиграла лишь один поединок из восьми последних во всех турнирах
- Уэльс проиграл пять из десяти последних выездных матчей
- Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
- Бельгия выиграла три из пяти домашних матчей с Уэльсом
Прогноз
Сделать ставку на победу Бельгии с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. Бельгийцы не утратили надежды на первое место, поэтому выйдут на поле крайне мотивированы и имеют большой шанс на успех в этом противостоянии.