Турция — Люксембург : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 06:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Турция — Люксембург, который состоится 22 сентября 2022 года

Турция

Сборная Турции уже в стартовых матчах всем доказала, что попала в Лигу С совершенно случайно и уже в следующем розыгрыше с большой вероятностью снова примет участие в Лиге B. После четырех туров коллектив набрал 12 баллов и на пять пунктов опережает Люксембург. Победа в домашнем матче с этой командой практически гарантирует хозяевам победу в группе и спокойствие на оставшиеся поединки.

14 июня Турция обыграла на своем поле Литву (2:0), а 11 числа с тем же счетом одолела Люксембург на выезде (2:0).

Люксембург

Люксембург в последние годы добился заметного прогресса и стал командой, которая готова создавать проблемы многим соперникам. Тем не менее, шансов на выход в дивизион B на данный момент не так много, ведь Турцию будет очень сложно остановить. Только выездная победа над главным конкурентом оставит реальные шансы побороться за победу в этой группе.

14 июня Люксембург сыграл вничью с Фарерскими островами (2:2), а 11 числа на своем поле проиграл Турции (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит Турция – 1.25

Ничья – 5.5

Победят Люксембург – 13

Статистика

Турция выиграла все четыре матча Лиги Наций

Сборная Люксембурга одержала только три победы из десяти последних матчей во всех турнирах

Турция выиграла четыре последних поединка у Люксембурга

Четыре из пяти последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу Турции с форой (-1.5) компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.78. Турецкая сборная определенно сильнее всех соперников по группе и мы предполагаем, что у нее не возникнет проблем в домашнем поединке.