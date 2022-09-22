Италия — Англия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Италия — Англия, который состоится 23 сентября 2022 года

Италия

Сборная Италии выиграла всего один матч в этом розыгрыше Лиги Наций, однако с пятью набранными баллами и текущим третьим местом оставляет за собой шансы на победу в группе. Отставание от лидера составляет всего два пункта и в этом смысле домашняя победа над Англией просто необходима чемпионам Европы. Матч повторяет собой финал ЧЕ -2020, поэтому вызывает большой интерес со стороны болельщиков.

14 июня Италия проиграла на выезде Германии (2:5), а 11 числа разошлась миром с Англией на своем поле (0:0).

Англия

Сборная Англии стала в этом розыгрыше аутсайдером группы и после четырех туров смогла набрать лишь два балла. Команда покинет дивизион А с большой вероятностью, однако в случае победы над Италией на выезде оставляет за собой шанс сохранить своем место. Матч определенно станет центральным в этот игровой день и безусловно не оставит равнодушными болельщиков.

14 июня Англия крупно проиграла на своем поле сборной Венгрии (0:4), а 11 числа не смогла на своем поле обыграть Италию (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Италия – 2.95

Ничья – 3.2

Победят Англия – 2.55

Статистика

Англия не может выиграть уже четыре последних матча подряд

Италия одержала только три победы нас своем стадионе в основное время из десяти последних поединков

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Четыре последних матча между сборными завершились ничьими в основное время

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.2. Коллективы покажут примерно равную и неуступчивую игру, которая с большой вероятностью вновь завершится делением баллов.