Румыния – Босния и Герцеговина : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Румыния – Босния и Герцеговина, который состоится 26 сентября 2022 года

Румыния

Сборная Румынии не смогла проявить себя в Лиге Наций и на данный момент занимает последнее место в группе с четырьмя баллами. Команда еще имеет шанс покинуть четвертую строчку и сохранить место в дивизионе B, ведь отставание от ближайшего соперника составляет всего один балл. Матч с лидером группы обещает быть интересным, ведь хозяевам придется рисковать и идти вперед, играя исключительно на победу.

23 сентября Румыния сыграла вничью с Финляндией на своем поле (1:1), а 14 июня коллектив крупно уступил Черногории (0:3).

Босния и Герцеговина

Сборная Боснии и Герцеговины может быть довольна собой, ведь досрочно заняла первое место в группе и в следующем розыгрыше Лиги Наций будет выступать в дивизионе А. Команда имеет в своем активе 11 очков и опережает ближайшего соперника на четыре балла, что за один туром является недосягаемым расстоянием.

23 сентября Босния и Герцеговина обыграла на своем поле Черногорию (1:0), а 14 июня оказалась сильнее Финляндии (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит Румыния – 2.07

Ничья – 3.4

Победит Босния и Герцеговина – 3.7

Статистика

Босния и Герцеговина не проигрывает уже шесть последних матчей во всех турнирах

Румыния одержала пять побед в десяти последних матчах на своем поле

Румыния выиграла три из пяти последних матчей с Боснией и Герцеговиной

Три из пяти последних матчей между сборными завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на Румынию, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.07. Босния и Герцеговина уже выиграла группу и даст отдых некоторым ключевым игрокам, в отличии от Румынии, которой нужна победа, чтобы иметь возможность сохранить третьем место в группе.