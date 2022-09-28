«Страсбур» – «Ренн» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Страсбур» – «Ренн», который состоится 01 октября 2022 года

«Страсбур»

«Страсбур» из рук вон плохо начал текущий сезон, и к сожалению болельщиков еще не добыл ни одной победы в Лиге 1. Перед стартом очередного тура команда занимает лишь 18 место с пятью очками, что стало неожиданностью, ведь до начала чемпионата никто не мог подумать, что она будет в зоне вылета. В домашнем матче с неуступчивым «Ренном» хозяевам очень важно набирать очки, а возможно и оформить первую в сезоне победу.

17 сентября «Страсбур» проиграл на выезде «Монпелье» (1:2), а 11 числа разошелся миром на своем стадионе с «Клермоном» (0:0).

«Ренн»

«Ренн» в последних встречах редко проигрывает, но довольно часто не добирает очки, заканчивая поединке ничейными результатами. Коллектив тратит силы и на участие в Лиге Европы, поэтому в турнирной таблице Лиги 1 он занимает текущее восьмое место с 12 баллами. Выездная победа над аутсайдером может дать возможность клубу продвинуться сразу на несколько позиций вперед.

18 сентября «Ренн» сыграл вничью с «Марселем» (1:1), а 15 числа команда разошлась миром с «Фенербахче» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Страсбур» – 2.95

Ничья – 3.05

Победит «Ренн» – 2.3

Статистика

«Страсбур» не может победить уже восемь матчей подряд во всех турнирах

Пять выездных встреч «Ренна» за последнее время закончились исходом «обе забьют»

«Ренн» выиграл три из пяти последних матчей со «Страсбуром» в Лиге 1

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мяей

Прогноз

Сделать ставку на тотал меьше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.93. Команды в личных встречах мало забивают и очень сосредоточены на результате. Предполагаем, что и в этот раз обойдется без сюрпризов.