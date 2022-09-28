«Страсбур» – «Ренн» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Страсбур» – «Ренн», который состоится 01 октября 2022 года
«Страсбур»
«Страсбур» из рук вон плохо начал текущий сезон, и к сожалению болельщиков еще не добыл ни одной победы в Лиге 1. Перед стартом очередного тура команда занимает лишь 18 место с пятью очками, что стало неожиданностью, ведь до начала чемпионата никто не мог подумать, что она будет в зоне вылета. В домашнем матче с неуступчивым «Ренном» хозяевам очень важно набирать очки, а возможно и оформить первую в сезоне победу.
17 сентября «Страсбур» проиграл на выезде «Монпелье» (1:2), а 11 числа разошелся миром на своем стадионе с «Клермоном» (0:0).
«Ренн»
«Ренн» в последних встречах редко проигрывает, но довольно часто не добирает очки, заканчивая поединке ничейными результатами. Коллектив тратит силы и на участие в Лиге Европы, поэтому в турнирной таблице Лиги 1 он занимает текущее восьмое место с 12 баллами. Выездная победа над аутсайдером может дать возможность клубу продвинуться сразу на несколько позиций вперед.
18 сентября «Ренн» сыграл вничью с «Марселем» (1:1), а 15 числа команда разошлась миром с «Фенербахче» (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Страсбур» – 2.95
- Ничья – 3.05
- Победит «Ренн» – 2.3
Статистика
- «Страсбур» не может победить уже восемь матчей подряд во всех турнирах
- Пять выездных встреч «Ренна» за последнее время закончились исходом «обе забьют»
- «Ренн» выиграл три из пяти последних матчей со «Страсбуром» в Лиге 1
- Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мяей
Прогноз
Сделать ставку на тотал меьше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.93. Команды в личных встречах мало забивают и очень сосредоточены на результате. Предполагаем, что и в этот раз обойдется без сюрпризов.