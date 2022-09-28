«Лацио» – «Специя» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лацио» – «Специя», который состоится 02 октября 2022 года
«Лацио»
«Лацио» неплохо стартовал в чемпионате Италии и потерпел всего одно поражение на старте сезона. Сейчас римляне занимают четвертое место с 14 баллами и отстают от лидера всего на три пункта. Чтобы продолжить бороться за самые высокие места, коллективу необходимо обыгрывать «Специю», которая не выглядит стабильно, а фактор домашнего стадионе и поддержка болельщиков только мотивирует футболистов.
18 сентября «Лацио» разгромил на выезде «Кремонезе» (4:0), а 15 числа был разгромлен в Лиге Европы в матче с «Мидьюлландом» (1:5).
«Специя»
Команда только в прошлом туре смогла прервать серию без побед в чемпионате Италии и вынуждена бороться за более высокие места, чем в зоне вылета. «Специя» набрала восемь очков и занимает 12 место в турнирной таблице. Матч против такого соперника будет очень сложным, однако несколько моментов у его ворот определенно появятся. Дальше все зависит от реализации и игры в обороне.
17 сентября «Специя» обыграла на своем поле «Сампдорию» (2:1), а 10 числа на выезде минимально уступила «Наполи» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лацио» – 1.4
- Ничья – 4.8
- Победит «Специя» – 7.5
Статистика
- «Лацио» проиграл только два поединка из десяти последних во всех турнирах
- «Специя» выиграла лишь один матч из шести последних во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Специя» проиграла пять последних матчей с «Лацио»
Прогноз
Сделать ставку на победу «Лацио» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.12. Римский клуб очень хочет зацепиться за зону Лиги Чемпионов, поэтому приложит максимальные усилия, чтобы набрать три важных балла.