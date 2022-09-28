«Лацио» – «Специя» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лацио» – «Специя», который состоится 02 октября 2022 года

«Лацио»

«Лацио» неплохо стартовал в чемпионате Италии и потерпел всего одно поражение на старте сезона. Сейчас римляне занимают четвертое место с 14 баллами и отстают от лидера всего на три пункта. Чтобы продолжить бороться за самые высокие места, коллективу необходимо обыгрывать «Специю», которая не выглядит стабильно, а фактор домашнего стадионе и поддержка болельщиков только мотивирует футболистов.

18 сентября «Лацио» разгромил на выезде «Кремонезе» (4:0), а 15 числа был разгромлен в Лиге Европы в матче с «Мидьюлландом» (1:5).

«Специя»

Команда только в прошлом туре смогла прервать серию без побед в чемпионате Италии и вынуждена бороться за более высокие места, чем в зоне вылета. «Специя» набрала восемь очков и занимает 12 место в турнирной таблице. Матч против такого соперника будет очень сложным, однако несколько моментов у его ворот определенно появятся. Дальше все зависит от реализации и игры в обороне.

17 сентября «Специя» обыграла на своем поле «Сампдорию» (2:1), а 10 числа на выезде минимально уступила «Наполи» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лацио» – 1.4

Ничья – 4.8

Победит «Специя» – 7.5

Статистика

«Лацио» проиграл только два поединка из десяти последних во всех турнирах

«Специя» выиграла лишь один матч из шести последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Специя» проиграла пять последних матчей с «Лацио»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Лацио» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.12. Римский клуб очень хочет зацепиться за зону Лиги Чемпионов, поэтому приложит максимальные усилия, чтобы набрать три важных балла.