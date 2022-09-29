«Ювентус» – «Болонья» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Ювентус» – «Болонья», который состоится 02 октября 2022 года

«Ювентус»

Уже смело можно отметить, что «Ювентус» попал в кризисную ситуацию. Команда еще не набрала очков в Лиге Чемпионов, а в чемпионате Италии теряет очень много очков. Перед стартом очередного тура «старая синьора» идет на восьмом месте с 12 очками и смогла выиграть лишь один матч из пяти последних, что заставляет серьезно задуматься болельщиков и руководство команды.

18 сентября «Ювентус» проиграл на выезде «Монце» в чемпионате Италии (0:1), а 14 сентября неожиданно уступил на своем поле «Бенфике» в Лиге Чемпионов (1:2).

«Болонья»

На старте нынешнего сезона в Италии «Болонья» показывает результаты на порядок хуже, чем обычно и располагается ближе к зоне вылета, а именно на 16 месте. Коллектив набрал всего шесть очков, и чтобы не усугубить ситуацию, ему необходимо перезагрузиться и набирать больше баллов, особенно с простымии соперниками. Даже в этом поединке, когда соперник находится не в лучшей форме, у футболистов определенно будут шансы воспользоваться ситуацией.

17 сентября «Болонья» на своем поле проиграла «Эмполи» (0:1), а 11 числа на своем стадионе оказалась сильнее «Фиорентины» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ювентус» – 1.5

Ничья – 4.3

Победит «Болонья» – 6.4

Статистика

«Ювентус» не может победить уже в пяти матчах подряд во всех турнирах

Только в одном матча из десяти последних с участием «Болоньи» завершились тоталом меньше 3.5 мячей

«Ювентус» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Болоньей»

Четыре из пяти матчей между клубами за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Ювентуса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. Предстоящий матч для туринцев является самым подходящим шансом прервать серию без побед и начать показывать достойные результаты.