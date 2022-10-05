«Реал» Мадрид – «Шахтер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Реал» Мадрид – «Шахтер», который состоится 05 октября 2022 года

«Реал» Мадрид

Чемпион Испании и Европы выиграл оба матча Лиги Чемпионов, однако стоит отметить, что команда достигала результата лишь во втором тайме. В третьем туре их ждет обескровленный от ухода легионеров «Шахтер», который тем не менее отстает от «сливочных» только на два пункта. Победа в предстоящем поединке даст команде большой отрыв от преследователей и позволит себя спокойно чувствовать, что бывает далеко не в каждом групповом турнире для испанцев.

2 октября «Реал» Мадрид не смог обыграть на своем поле «Осасуну» (1:1), а 18 сентября на выезде переиграл «Атлетико» (2:1).

«Шахтер»

Украинская команда на удивление многим набрала уже четыре балла в двух стартовых турах и даже может побороться за выход в плей-офф, правда спаренные матчи с «Реалом» вряд ли обещают коллективу набранные баллы. Тем не менее, такой результат в сложной ситуации для клуба уже можно считать неплохим. Встреча с «Реалом» в группе стала традицией за три года, поэтому в очередной раз можно будет понаблюдать противостояние таких разных соперников.

1 октября «Шахтер» разгромил на выезде «Металлист» (6:1), а 24 сентября в товарищеской встрече уступил «Радомяку» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» Мадрид – 1.17

Ничья – 7.8

Победит «Шахтер» – 15

Статистика

«Реал» Мадрид выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Шахтер» одержал четыре победы на выезде из пяти последних во всех турнирах

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Реал» выиграл четыре матча у «Шахтера» из шести последних при двух поражениях

Прогноз

Сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.93. Хозяева точно не уйдут без забитых мячей, а вполне вероятно, что и пропустят, поэтому мы прогнозируем результативный поединок.