«Реал» Мадрид – «Шахтер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Реал» Мадрид – «Шахтер», который состоится 05 октября 2022 года
«Реал» Мадрид
Чемпион Испании и Европы выиграл оба матча Лиги Чемпионов, однако стоит отметить, что команда достигала результата лишь во втором тайме. В третьем туре их ждет обескровленный от ухода легионеров «Шахтер», который тем не менее отстает от «сливочных» только на два пункта. Победа в предстоящем поединке даст команде большой отрыв от преследователей и позволит себя спокойно чувствовать, что бывает далеко не в каждом групповом турнире для испанцев.
2 октября «Реал» Мадрид не смог обыграть на своем поле «Осасуну» (1:1), а 18 сентября на выезде переиграл «Атлетико» (2:1).
«Шахтер»
Украинская команда на удивление многим набрала уже четыре балла в двух стартовых турах и даже может побороться за выход в плей-офф, правда спаренные матчи с «Реалом» вряд ли обещают коллективу набранные баллы. Тем не менее, такой результат в сложной ситуации для клуба уже можно считать неплохим. Встреча с «Реалом» в группе стала традицией за три года, поэтому в очередной раз можно будет понаблюдать противостояние таких разных соперников.
1 октября «Шахтер» разгромил на выезде «Металлист» (6:1), а 24 сентября в товарищеской встрече уступил «Радомяку» (0:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Реал» Мадрид – 1.17
- Ничья – 7.8
- Победит «Шахтер» – 15
Статистика
- «Реал» Мадрид выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Шахтер» одержал четыре победы на выезде из пяти последних во всех турнирах
- Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Реал» выиграл четыре матча у «Шахтера» из шести последних при двух поражениях
Прогноз
Сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.93. Хозяева точно не уйдут без забитых мячей, а вполне вероятно, что и пропустят, поэтому мы прогнозируем результативный поединок.