«Сассуоло» – «Интер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Сассуоло» – «Интер», который состоится 08 октября 2022 года

«Сассуоло»

В последних матчах «Сассуоло» играет гораздо увереннее и добивается результатов, проиграв всего один матч из пяти последних в чемпионате Италии. Сейчас клуб занимает восьмое место с 12 баллами и имеют возможность закрепиться в первой десятке турнирной таблице. В матче с «Интером» даже ничья станет неплохим результатом для коллектива, однако футболисты могут замахнуться и на победу.

2 октября «Сассуоло» разгромил на своем поле «Салернитану» (5:0), а 17 сентября обыграл на выезде «Торино» (1:0).

«Интер»

После ряда неудачных матчей, «Интер» выиграл очень важный матч в Лиге Чемпионов, и атмосфера внутри коллектива должна вернуться на прежний уровень. В Серии А, команда потеряла уже много очков и в этой игре будет вынуждена идти вперед, чтобы добиваться победы и трех очков, которые помогут ей подняться с текущего девятого места в турнирной таблице.

4 октября «Интер» переиграл на своем поле «Барселону» в Лиге Чемпионов (1:0), а первого числа проиграл в чемпионате «Роме» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сассуоло» – 4.3

Ничья – 4.2

Победит «Интер» – 1.72

Статистика

«Сассуоло» выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах

«Интер» проиграл три из четырех последних выездных матчей

«Интер» выиграл три из четырех последних матчей у «Сассуоло»

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Интера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.72. После победы над «Барселоной», миланские футболисты могут поверить в себя и добиться выездной победы, которая так важна в чемпионате.