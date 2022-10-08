«Вест Хэм» — «Фулхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Фулхэм», который состоится 9 октября 2022 года

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» после восьми туров находится на пятнадцатой строчке турнирной таблицы Премьер-лиги. При пяти забитых голах «молотобойцы» пропустили девять мячей. В позапрошлом туре чемпионата Англии с минимальным счётом «железные» уступили в гостях «Эвертону». Гол Мопе в начале второго тайма принёс победу «синим». На прошлых выходных, забив по одному мячу в каждом из таймов, «Вест Хэм» всухую одержал дома победу над «волками» из Вулверхэмптона.

«Молотобойцы» в рамках матча третьего тура группового этапа Лиги конференций УЕФА со счётом 1:0 взяли верх над «Андерлехтом» на их поле.

«Фулхэм»

Восьмое место на данный момент занимают «дачники» в чемпионате Англии. На два гола больше «белые» пропустили, чем забили в ворота своих соперников с начала чемпионата. В шестом туре Премьер-лиги «Фулхэм» с разницей в один мяч уступил в гостях «Тоттенхэму». На выезде в игре следующего тура в Ноттингеме «дачники», пропустив первыми, в напряжённой борьбе выиграли местных «лесников».

На прошлых выходных дома «белые» проиграли со счётом 1:4 «Ньюкаслу». С начала первого тайма «Фулхэм» был в меньшинстве. На восьмой минуте матча Чалоба получил за подножку красную карточку.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вест Хэм» – 1.77

Ничья – 3.95

Победит «Фулхэм» – 4.50

Победит «Вест Хэм» с форой -1.5 – 2.89

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.82

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.03

Статистика

В трёх матчах из десяти последних «молотобойцы» уступили своим оппонентам

За аналогичный период в четырёх встречах «дачники» проиграли

Четыре очные встречи из пяти последних завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».

Прогноз

Более восьми лет «Фулхэм» не обыгрывает «железных». «Вест Хэм» является неудобным соперником для «дачников». В предстоящем поединке на своём поле «молотобойцы» возьмут свои три очка. Компания Pinnacle на победу «Вест Хэма» предлагает коэффициент 1.77.