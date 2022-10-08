«Вест Хэм» — «Фулхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Фулхэм», который состоится 9 октября 2022 года
«Вест Хэм»
«Вест Хэм» после восьми туров находится на пятнадцатой строчке турнирной таблицы Премьер-лиги. При пяти забитых голах «молотобойцы» пропустили девять мячей. В позапрошлом туре чемпионата Англии с минимальным счётом «железные» уступили в гостях «Эвертону». Гол Мопе в начале второго тайма принёс победу «синим». На прошлых выходных, забив по одному мячу в каждом из таймов, «Вест Хэм» всухую одержал дома победу над «волками» из Вулверхэмптона.
«Молотобойцы» в рамках матча третьего тура группового этапа Лиги конференций УЕФА со счётом 1:0 взяли верх над «Андерлехтом» на их поле.
«Фулхэм»
Восьмое место на данный момент занимают «дачники» в чемпионате Англии. На два гола больше «белые» пропустили, чем забили в ворота своих соперников с начала чемпионата. В шестом туре Премьер-лиги «Фулхэм» с разницей в один мяч уступил в гостях «Тоттенхэму». На выезде в игре следующего тура в Ноттингеме «дачники», пропустив первыми, в напряжённой борьбе выиграли местных «лесников».
На прошлых выходных дома «белые» проиграли со счётом 1:4 «Ньюкаслу». С начала первого тайма «Фулхэм» был в меньшинстве. На восьмой минуте матча Чалоба получил за подножку красную карточку.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вест Хэм» – 1.77
- Ничья – 3.95
- Победит «Фулхэм» – 4.50
- Победит «Вест Хэм» с форой -1.5 – 2.89
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.82
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.03
Статистика
- В трёх матчах из десяти последних «молотобойцы» уступили своим оппонентам
- За аналогичный период в четырёх встречах «дачники» проиграли
- Четыре очные встречи из пяти последних завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».
Прогноз
Более восьми лет «Фулхэм» не обыгрывает «железных». «Вест Хэм» является неудобным соперником для «дачников». В предстоящем поединке на своём поле «молотобойцы» возьмут свои три очка. Компания Pinnacle на победу «Вест Хэма» предлагает коэффициент 1.77.