«Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Ноттингем Форест» — «Астон Вилла», который состоится 9 октября 2022 года

«Ноттингем Форест»

«Лесники» занимают последнюю строчку турнирной таблицы чемпионата Англии. Команда пропустила двадцать один гол после восьми туров, забила только шесть мячей. На своём поле в игре шестого тура Премьер-лиги «красные» в матче с «Борнмутом» вели в два мяча после первого тайма. «Вишни» сумели не только сравнять счёт в поединке, но и одержать победу. Первыми «лесники» открыли счёт дома в игре с «Фулхэмом», но также проиграли своему оппоненту.

В 9-ом туре чемпионата в гостях «Ноттингем Форест» проиграл «Лестеру» со счётом 0:4.

«Астон Вилла»

Четырнадцатое место занимают «львы» в Премьер-лиге на данный момент. При шести забитых голах «вилланы» пропустили десять мячей. В шестом туре чемпионата Англии «бордово-голубая армия» разошлась миром с командой «Манчестер Сити». С минимальным счётом «львы» взяли верх над «Саутгемптоном». Гол Джейкоба Рэмзи в конце первого тайма принёс победу «Астон Вилле».

Нулевой ничьёй завершилась встреча «вилланов» в гостях с «Лидсом» на прошлых выходных.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ноттингем Форест» – 3.35

Ничья – 3.40

Победит «Астон Вилла» – 2.18

Победит «Астон Вилла» с форой -1.5 – 3.85

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.03

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.79

Статистика

Проигрышная серия «лесников» составляет пять матчей подряд

В четырёх матчах из десяти последних «львы» проиграли

Исходом «тотал больше 2.5 голов за игру» завершились четыре очные встречи из пяти последних.

Прогноз

Проигрышная серия «красных» продолжится после матча с «вилланами». Статистика последних очных встреч указывает на преимущество гостей. Компания Pinnacle на победу «Астон Виллы» предлагает коэффициент 2.18.