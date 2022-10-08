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«Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 21:54
«Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Ноттингем Форест» — «Астон Вилла», который состоится 9 октября 2022 года

«Ноттингем Форест»

«Лесники» занимают последнюю строчку турнирной таблицы чемпионата Англии. Команда пропустила двадцать один гол после восьми туров, забила только шесть мячей. На своём поле в игре шестого тура Премьер-лиги «красные» в матче с «Борнмутом» вели в два мяча после первого тайма. «Вишни» сумели не только сравнять счёт в поединке, но и одержать победу. Первыми «лесники» открыли счёт дома в игре с «Фулхэмом», но также проиграли своему оппоненту.

В 9-ом туре чемпионата в гостях «Ноттингем Форест» проиграл «Лестеру» со счётом 0:4.

«Астон Вилла»

Четырнадцатое место занимают «львы» в Премьер-лиге на данный момент. При шести забитых голах «вилланы» пропустили десять мячей. В шестом туре чемпионата Англии «бордово-голубая армия» разошлась миром с командой «Манчестер Сити». С минимальным счётом «львы» взяли верх над «Саутгемптоном». Гол Джейкоба Рэмзи в конце первого тайма принёс победу «Астон Вилле».

Нулевой ничьёй завершилась встреча «вилланов» в гостях с «Лидсом» на прошлых выходных.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ноттингем Форест» – 3.35
  • Ничья – 3.40
  • Победит «Астон Вилла» – 2.18
  • Победит «Астон Вилла» с форой -1.5 – 3.85
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.03
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.79

Статистика

  • Проигрышная серия «лесников» составляет пять матчей подряд
  • В четырёх матчах из десяти последних «львы» проиграли
  • Исходом «тотал больше 2.5 голов за игру» завершились четыре очные встречи из пяти последних.

Прогноз

Проигрышная серия «красных» продолжится после матча с «вилланами». Статистика последних очных встреч указывает на преимущество гостей. Компания Pinnacle на победу «Астон Виллы» предлагает коэффициент 2.18.

Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 01:35
Победа команды гостей и тотал больше 2,5 в этом матче. Удачи
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