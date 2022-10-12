«Байер» – «Порту» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Байер» – «Порту», который состоится 12 октября 2022 года

«Байер»

Клуб из Леверкузена имеет большие проблемы в чемпионате и только в прошлом туре смог прервать свою серию без побед в Бундеслиге. Сейчас «Байер» занимает только 15 место в таблице с восемью баллами. В Лиге Чемпионов у коллектива три очка, как и у двух прямых конкурентов, поэтому предстоящий матч хозяева вынуждены играть исключительно на победу.

8 октября «Байер» разгромил «Шальке-04» (4:0), а четвертого числа уступил на выезде «Порту» в Лиге Чемпионов (0:2).

«Порту»

На данный момент «Порту» не отличается стабильностью, к которой приучил своих болельщиков, однако последние матчи в различных турнирах команда выиграла. Как и у «Байера», в активе команды только три балла и следующие туры станут решающими, ведь шансы есть как пройти в плей-офф, так и остаться за бортом всех турниров. Это еще одна причина, которая говорит о том, что матч будет интересным и напряженным.

08 октября «Порту» выиграл на выезде у «Портимоненсе» (2:0), а четвертого числа с тем же счетом одержал первую победу в Лиге Чемпионов над «Байером».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Байер» – 2.22

Ничья – 3.55

Победит «Порту» – 3.15

Статистика

«Байер» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

Четыре из шести последних поединков «Порту» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Байер» выиграл две из трех последних матчей с «Порту»

Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.15. Команды подходят к матчу очень ответственно и будут играть в начале осторожно, выжидая ошибку друг друга. Прогнозируем нерезультативный поединок.