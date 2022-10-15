«Динамо» Москва – «Оренбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:49

«Динамо» Москва

Московский клуб опускается все ниже и ниже по турнирной таблице и никак не может одержать победу. «Динамо» набрало 17 баллов и идет только на девятом месте, уступая нынешнему сопернику один пункт. На своем поле от футболистов ждут победы, которая сможет прервать неприятную серию из поражений и ничьих, вернуть одну-две позиции в таблице и добавить уверенности в собственных силах.

08 октября «Динамо» Москва сыграло вничью с ЦСКА (1:1), а второго числа на выезде проиграло «Ахмату» (1:2).

«Оренбург»

«Оренбург» заметно прибавил в результатах так, что болельщики команды могут быть удовлетворены. Клуб набрал уже 18 очков, что позволяет ему занимать седьмое место с отставанием от ближайшего конкурента на два балла. Предстоящий матч очень важен для гостей, ведь если они смогут набрать очки, то не пропустят вперед соперника и сохранят серию без поражений из нескольких матчей.

09 октября «Оренбург» обыграл на своем поле «Ахмат» (2:1), а первого числа разгромил «Сочи» (4:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Динамо» Москва – 1.8

Ничья – 4

Победит «Оренбург» – 4.15

Статистика

«Динамо» Москва не может выиграть четыре матча подряд во всех турнирах

«Оренбург» выиграл четыре из пяти последних матчей в чемпионате России

Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Динамо», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. На своем поле команда обязана переиграть более удачливого на данный момент соперника и вернуть победы в чемпионате России.