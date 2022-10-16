«Ренн» – «Лион» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1665902313

вчера, 09:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ренн» – «Лион», который состоится 16 октября 2022 года

«Ренн»

«Ренн» уже несколько матчей идет без поражений и стал все ближе подниматься к группе лидеров после не самого удачного старта сезона. В активе команды уже 18 набранных баллов, что позволяет ей занимать седьмое место в таблице Лиги 1. В поединке с «Лионом», который находится в большом кризисе, у хозяев будет отличная возможность продлить свой уверенный путь к зоне Лиги Чемпионов.

13 октября «Ренн» обыграл на везде «Динамо» Киев в Лиге Европы (1:0), а девятого числа крупно одолел «Нант» в чемпионате (3:0).

«Лион»

«Лион» продолжает оставаться на месте по очкам, ведь один пункт в пяти последних турах чемпионата Франции не совсем то, чего ожидали болельщики. Команда опустилась уже на девятое место с 14 баллами и очень нуждается в срочных изменениях со стороны тренерского штаба, а возможно и руководства клуба. В предстоящей встрече с «Ренном» гостям будет очень непросто добиться желаемого результата.

07 октября «Лион» сыграл вничью с «Тулузой» на своем поле (1:1), а второго числа на выезде уступил «Лансу» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ренн» – 2.4

Ничья – 3.55

Победит «Лион» – 2.85

Статистика

«Ренн» не знает поражений на протяжении 10 матчей во всех турнирах

«Лион» проиграл четыре из пяти последних матчей в чемпионате Франции

Четыре из шести матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Ренн» выиграл два последних поединка у «Лиона»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Ренна», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.4. Хозяева неплохо играют с «Лионом» в последнее время и на данный момент выглядят в разы стабильнее своего соперника.