«Севилья» — «Валенсия» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Севилья» — «Валенсия», который состоится 18 октября 2022 года

«Севилья»

Данный старт сезона вероятно стал худшим для «Севильи» за последние годы, однако в последние недели команда все же начала подавать признаки жизни. Сейчас коллектив занимает 14 место с девятью набранными баллами, опережая зону вылета всего на два пункта. В игре с «Валенсией» от команды ждут качественной игры и победы, которая еще более укрепит веру футболистов в собственные силы.

15 октября «Севилья» обыграла на выезде «Мальорку» (1:0), а 11 числа в Лиге Чемпионов сыграла вничью с «Боруссией» Д (1:1).

«Валенсия»

Команда не проигрывает уже несколько матчей подряд, что помогло ей продвинуться по турнирной таблице. На данный момент «Валенсия» занимает восьмое место с набранными 14 баллов, и чтобы подняться в зону еврокубков, коллективу необходимо продолжать стабильно набирать очки. Выездной матч с «Севильей» в нынешнем сезоне не выглядит таким сложным как раньше, поэтому гости наверняка будут иметь моменты у ворот соперника.

15 октября «Валенсия» сыграла на своем поле вничью с «Эльче» (2:2), а седьмого октября обыграла на выезде «Осасуну» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Севилья» – 2.25

Ничья – 3.35

Победит «Валенсия» – 3.25

Статистика

«Севилья» выиграла только два матча из десяти последних во всех турнирах

Шесть последних матчей «Валенсии» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Севилья» выиграла четыре матча у «Валенсии» из пяти последних

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.82. Команды в личных встречах очень большое внимание уделяют безопасности собственных ворот, поэтому предполагаем, что большого количества голов зрители не увидят.