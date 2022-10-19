«Ливерпуль» — «Вест Хэм» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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19 октября 2022, 09:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Вест Хэм», который состоится 19 октября 2022 года

«Ливерпуль»

Победа в прошлом туре над чемпионом Англии должна была поднять атмосферу и настроение «Ливерпулю», который не лучшим образом стартовал в сезоне. Тем не менее, коллектив все еще далеко от группы лидеров, а именно на восьмом месте с 13 баллами. В игре с «Вест Хэмом» хозяевам точно не будет легко, но при аккуратной игре в обороне и футбольной дисциплине, «красные» имеют большие шансы на победу.

16 октября «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в АПЛ (1:0), а 12 октября разгромил в Лиге Чемпионов «Рейнджерс» (7:1).

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» не проигрывают уже несколько матчей в АПЛ и надеются вернуться ближе к зоне еврокубков уже в ближайшее время. На данный момент «Вест Хэм» идет на восьмом месте в турнирной таблице и набрал 11 баллов. Команда забила всего девять мячей, что говорит о не самой лучшей реализации, над которой тренерскому штабу следует работать со своими футболистами.

16 октября «Вест Хэм» сыграл вничью с «Саутгемптоном» (2:1), а 13 числа обыграл «Андерлехт» в Лиге Конференций (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ливерпуль» – 1.42

Ничья – 4.9

Победит «Вест Хэм» – 7.3

Статистика

«Вест Хэм» выиграл шесть из восьми последних матчей во всех турнирах

Семь из десяти последних матчей «Ливерпуля» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Ливерпуль» выиграл пять из шести последних поединков с «Вест Хэмом»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Ливерпуля», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.42. «Красные» обязаны выигрывать ближайшие поединки, чтобы как можно быстрее вернуться в группу лидеров, пока разрывы между командами не стали очень большими.