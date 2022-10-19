«Кадис» — «Бетис»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1666172562

19 октября 2022, 12:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Кадис» — «Бетис», который состоится 19 октября 2022 года

«Кадис»

«Кадис» не проигрывает уже несколько матчей в Ла Лиге, но продолжает пребывать в зоне вылета. В активе команды шесть набранных баллов, и чтобы покинуть последние места в турнирной таблице, ей требуется отыграть два пункта. В матче с сильным и стабильным «Бетисом» даже ничейный результат с большой долей вероятности устроил бы хозяев, которым важен каждый набранный балл.

15 октября «Кадис» сыграл вничью с «Жироной» (1:1), а девятого числа команда разошлась миром с «Эспаньолом» (2:2).

«Бетис»

«Бетис» старается не отставать от лидеров, однако изредка допускает осечки в результатах Ла Лиги. Команда занимает четвертое место с 19 баллами и в случае победы над аутсайдером будет отставать от лидера мадридского «Реала» всего на три пункта. «Бело-зеленые» параллельно выступают в Лиге Европы, где практически обеспечили себе выход в плей-офф. Матч обещает быть интересным, напряженным и не оставить зрителей равнодушными.

16 октября «Бетис» обыграл «Альмерию» (3:1) в чемпионате Испании, а в Лиге Европы сыграл вничью с «Ромой» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кадис» – 3.9

Ничья – 3.25

Победит «Бетис» – 2.05

Статистика

Три последних матча «Кадиса» завершились ничейным результатом

«Бетис» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

«Кадис» не может выиграть у «Бетиса» уже пять поединков подряд

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Бетиса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. Коллектив борется за место в Лиге Чемпионов и не имеет права терять очки в таких матчах, если рассчитывает достичь своей цели. Прогнозируем победу гостей в 1-2 мяча.