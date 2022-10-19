«Кадис» — «Бетис»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Кадис» — «Бетис», который состоится 19 октября 2022 года
«Кадис»
«Кадис» не проигрывает уже несколько матчей в Ла Лиге, но продолжает пребывать в зоне вылета. В активе команды шесть набранных баллов, и чтобы покинуть последние места в турнирной таблице, ей требуется отыграть два пункта. В матче с сильным и стабильным «Бетисом» даже ничейный результат с большой долей вероятности устроил бы хозяев, которым важен каждый набранный балл.
15 октября «Кадис» сыграл вничью с «Жироной» (1:1), а девятого числа команда разошлась миром с «Эспаньолом» (2:2).
«Бетис»
«Бетис» старается не отставать от лидеров, однако изредка допускает осечки в результатах Ла Лиги. Команда занимает четвертое место с 19 баллами и в случае победы над аутсайдером будет отставать от лидера мадридского «Реала» всего на три пункта. «Бело-зеленые» параллельно выступают в Лиге Европы, где практически обеспечили себе выход в плей-офф. Матч обещает быть интересным, напряженным и не оставить зрителей равнодушными.
16 октября «Бетис» обыграл «Альмерию» (3:1) в чемпионате Испании, а в Лиге Европы сыграл вничью с «Ромой» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Кадис» – 3.9
- Ничья – 3.25
- Победит «Бетис» – 2.05
Статистика
- Три последних матча «Кадиса» завершились ничейным результатом
- «Бетис» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
- «Кадис» не может выиграть у «Бетиса» уже пять поединков подряд
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на победу «Бетиса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. Коллектив борется за место в Лиге Чемпионов и не имеет права терять очки в таких матчах, если рассчитывает достичь своей цели. Прогнозируем победу гостей в 1-2 мяча.