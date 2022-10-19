«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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19 октября 2022, 13:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Реал» Сосьедад — «Мальорка», который состоится 19 октября 2022 года

«Реал» Сосьедад

Команда из Сан-Себастьяна в последних турах Ла Лиги показывает максимальный результат, что позволило ей вплотную приблизиться к группе лидеров. Перед стартом очередного поединка «Реал» Сосьедад располагается на пятом месте с 19 баллами и отстает от лидера на шесть пунктов. В домашней игре с «Мальоркой» от коллектива будут ждать исключительно благоприятного результата.

16 октября «Реал» Сосьедад обыграл на выезде «Сельту» (2:1), а 13 числа в Лиге Европы крупно переиграл «Шериф» (3:0).

«Мальорка»

«Мальорка» выиграла всего лишь один из пяти туров чемпионата Испании, что существенно повлияло на место команды в турнирной таблице. Клуб идет на 13-ом месте с девятью баллами и его главной целью является сохранение прописки в Ла Лиге. Выездной поединок с командой из первой половины таблицы обещает быть очень сложным, однако и свои моменты гости создать вполне могут.

15 октября «Мальорка» на своем поле минимально проиграла «Севилье» (0:1), а 10 числа разошелся миром с «Эльче» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» Сосьедад – 1.53

Ничья – 3.9

Победит «Мальорка» – 7.4

Статистика

«Реал» Сосьедад выиграл восемь последних поединков во всех турнирах

«Мальорка» уступила на выезде только в двух матчах из десяти

«Реал» Сосьедад выиграл пять последних матчей с «Мальоркой»

Семь последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Реала» Сосьедад, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.53. Между командами на данный момент большая разница в результатах, и мы предполагаем, что на своем поле команда сможет набрать три важных балла.