«Бенфика» — «Ювентус» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Бенфика» — «Ювентус», который состоится 25 октября 2022 года

«Бенфика»

«Бенфика» остается одним из двух лидеров с своей группе и делит это место с ПСЖ , набрав по восемь баллов. В такой ситуации команда практически гарантировала себе место в плей-офф, и даже ничья на своем стадионе с «Ювентусом» сможет это официально закрепить. Тем не менее, расслабляться португальским футболистам еще рано, ведь дело необходимо уверенно довести до конца.

21 октября «Бенфика» обыграла на выезде «Порту» в чемпионате Португалии (1:0), а 15 числа прошла в серии пенальти «Калдаш» в кубке страны (2:1).

«Ювентус»

Туринский клуб откровенно разочаровывает своих болельщиков во всех турнирах и даже две последние победы во внутреннем первенстве не могут поднять настроение болельщикам. Отставание от первых двух клубов составляет пять очков и рассчитывать на невероятное стечение обстоятельств «старой синьоре» не стоит. В предстоящей встрече гостям необходимо показать хороший и качественный уровень игры, что поможет им обрести уверенность в своих силах вновь.

21 октября «Ювентус» обыграл «Эмполи» (4:0), а 15 октября одержал выездную победу над «Торино» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бенфика» – 1.97

Ничья – 3.6

Победит «Ювентус» – 3.85

Статистика

«Бенфика» выиграла 21 поединок из 25 последних во всех турнирах при четырех ничьих

«Ювентус» проиграл шесть из десяти последних встреч на выезде

Итальянский клуб выиграл только один матч у «Бенфики» из семи последних

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Бенфики», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.97. Португальский клуб выглядит на данный момент сильнее титулованного соперника, и команда сможет поставить неразрешимые задачи перед подопечными Аллегри.