«Наполи» — «Рейнджерс» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Наполи» — «Рейнджерс», который состоится 26 октября 2022 года

«Наполи»

В нынешнем сезоне «Наполи» является грозной силой, которая не замечает соперников в Лиге Чемпионов, а также лидирует в Серии А, опережая ближайшего соперника на три балла. В европейском турнире подопечные Спалетти показывают максимальный результат, и чтобы не пропустить вперед «Ливерпуль», им нужна домашняя победа над аутсайдером, где проблем возникнуть теоретически не должно.

23 октября «Наполи» в сложном поединке обыграл на выезде «Рому» (1:0), а 16 числа вырвал победу на своем поле у «Болоньи» (3:2).

«Рейнджерс»

К сожалению для своих болельщиков, шотландский клуб, который в прошлом сезоне играл в финале Лиги Европы ничего не смог показать в турнире классом выше и не набрал ни единого балла. Кроме того «Рейнджерс» имеет провальную статистику забитых и пропущенных мячей (1:16) и в предстоящем поединке вряд ли сможет ее как минимум сохранить. Тем не менее, поединок не будет скучным для ценителей европейского футбола.

22 октября «Рейнджерс» сыграл вничью с «Ливингстоном» в чемпионате (1:1), а 19 числа в кубке минимально обыграл «Данди» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Наполи» – 1.25

Ничья – 6.1

Победит «Рейнджерс» – 12.5

Статистика

«Наполи» выиграл 11 последних матчей подряд во всех турнирах

«Рейнджерс» одержал пять побед в десяти последних выездных поединках

Пять из шести последних домашних матчей неаполитанцев завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.15. «Наполи» много забивает на своем поле, но и частенько пропускает. Вероятнее всего хозяева одержат крупную победу, но пропустят минимум один мяч и в свои ворота.