«Барселона» — «Бавария» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Барселона» — «Бавария», который состоится 26 октября 2022 года

«Барселона»

Каталонский клуб создал себе большие проблемы в этом сезоне Лиги Чемпионов и только дубль Роберта Левандовски в последней игре позволяет «Барселоне» иметь минимальные шансы на проход дальше. Подопечные Хави занимают третье место с четырьмя баллами и на три пункта отстают от «Интера». Таким образом, от «сине-гранатовых» уже ничего не зависит, а не очень мотивированную «Баварию» еще надо попытаться обыграть.

23 октября «Барселона» крупно обыграла «Атлетик» (4:0), а 20 числа переиграла на своем поле «Вильярреал» (3:0).

«Бавария»

Кажется, что трудные времена для клуба уже прошли и «немецкая машина» снова в полной боевой готовности. «Бавария» практически выиграла свою группу и с 12 очками ее возглавляет. Матчи с «Барселоной» всегда принципиальные для коллектива, поэтому вряд ли они окажут какие-либо поблажки испанцам, кроме разве что некоторых вынужденных замен основных игроков. Определенно центральный матч дня приковывает интерес множества болельщиков по всему миру.

22 октября «Бавария» обыграла на выезде «Хоффенхайм» (2:0), а 19 числа в кубке Германии разгромила «Аугсбургу» (5:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Барселона» – 2.2

Ничья – 4.2

Победит «Бавария» – 3

Статистика

Четыре последних матча «Барселоны» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Бавария» проиграла только одни матч из десяти последних на выезде

«Барселона» проиграла пять последних матчей «Баварии»

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. Предполагаем, что очередной матч между командами порадует зрителей результативностью, независимо от победы одного из коллективов.