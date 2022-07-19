Школа «Чертаново» круче, чем у «Зенита» и «Спартака». Воспитали два десятка игроков для РПЛ

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19 июля 2022, 19:55

Осинькин – главный педагог лиги.

«Крылья Советов» и «Чертаново» — близнецы-братья

Через московскую школу футбола прошли Ломаев, Солдатенков, Горшков, Ежов, Якуба, Умяров, Зиньковский, Пиняев и Сарвели. А еще Глушенков, Максим не воспитанник «Спартака». Форвард не задержался в продуктивной академии «Локомотива», именно в «Чертаново» автор самого красивого гола первого тура РПЛ дебютировал на профессиональном уровне. В том же матче смешно сыграл еще один воспитанник – Цыпченко, но запомните этого форварда.

Крашеный блондин пока забил лишь в свои ворота, но он талантливый, как почти все игроки у Осинькина. Плохо, если суд докажет, что в «Чертаново» не только грамотно готовили молодых игроков, но параллельно скатились к мошенничеству. Бывший генеральный директор академии Николай Ларин обвиняется следователями в гоголевской классике. Якобы плодили «мертвые души», чтобы получать государственное финансирование. А сколько таких историй в разных видах спорта?

Тень брошена, проект «Чертаново» развалился. С трудом не потеряли профессиональный статус. Обидная развязка для Осинькина, который работал в «Чертаново» много лет, хотя история классическая. Зато более двух десятков перспективных футболистов для РПЛ знаменитая школа уже подарила. Понятно, что самый большой бенефициар – «Крылья Советов», где сразу двенадцать игроков из школы «Чертаново». А в «Спартаке» теперь три человека из той академии — Умяров, Пруцев и Зиньковский.

Что значит подобная политика? «Крылья Советов» постоянно получают достойные компенсации, ведь за Антона «Спартак» выдал 3.2 млн евро, а за Сарвели в «Сочи» заплатили 1.2 млн евро. Сергеев ушел в «Зенит» не за пятьдесят тысяч рублей. Миллион к миллиону – в Самаре не будут голодать.

Школы «Зенита» и «Спартака» не самые продуктивные

Из воспитанников петербуржцев в основе на этот сезон могут быть Сутормин – «Зенит» не имеет отношения к его становлению как успешного хавбека, а Семак ставит Алексея на правый фланг защиты. Также Чистяков является воспитанником клубной школы, но опять же – «Шинник», «Тамбов» и «Ростов» вывели его туда, где находится сейчас. Впрочем, будь Ловрен и Ракицкий в порядке, Дмитрий мог сидеть на скамейке, как и Сутормин за спиной у Караваева, воспитанника ЦСКА .

«Спартак» закрыл вторую команду, чем разозлил многих в клубе. Но аргумент, будто без резерва появится много недовольных воспитанников, откровенно слабый. Можно подумать, Рассказов или старший Бакаев, когда им дали игровое время, показали стабильный футбол. Дзюба тоже не собирался быть верным «Спартаку» до футбольной пенсии. Вообще, у якобы воспитанников «красно-белых» есть секрет. Максименко воспитывался ростовскими школами, а Кутепов рос в Тольятти.

У Федуна были деньги, чтобы родители талантливых детей – братьев Бакаевых, Игнатова, Ломовицкого или Литвинова, выбирали именно «Спартак». Но сколько у воспитанников клуба, не считая ветеранов Дзюбы и Кудряшова, матчей за сборную России? Учитывая расходы – «Зенит» и «Спартак» десять лет подряд не жалели денег на молодых игроков, можно поставить оценку «неуд» всем причастным к академиям двух самых богатых клубов последних десятилетий.

За много, много лет петербуржцы и москвичи не воспитали ни одного футболиста класса Аршавина. Не за кого зацепиться, отправив в лондонский «Арсенал» или хотя бы «Севилью». О «Реале» разговор не начинаем. Дзюба и Ионов не новые Карпин с Мостовым, чтобы годами радовать в Примере.

«Локомотив», «Динамо» и «Краснодар» — надежды РПЛ

Понятно, почему Семак больше доверяет бразильским Иванам. Недавно Геннадий Орлов вспомнил одного из самых талантливых выпускников школы «Зенита»:

У Алексея Ионова была потрясающая скорость и техника, но весь свой талант он прогулял. Вспомните, почему его руководство «Зенита» уволило? Пропускал тренировки без уважительных на то оснований. Бывший наставник питерцев Лучано Спаллетти просто обалдел от подобного поведения. Итальянец возмущался: «Я его каждый раз в основу ставлю, а он не приходит на занятия».

Дисциплина у многих хромала, но кто должен готовить детей к профессиональной карьере в футболе? Кто должен объяснять, на какие жертвы придется пойти ради раннего успеха. Как себя вести, когда можно и нельзя позволять себе вечеринки, встречи с друзьями и нарушение режима. Почти все молодые футболисты пили алкоголь. Многие пробовали сигареты, как обычные школьники.

Кто-то всю карьеру курит, как Буффон. Но если Джанлуиджи профессионал, вредная привычка не убила его талант. В «Зените» и «Спартаке» понятия не имеют, как оградить молодых футболистов от соблазнов. А параллельно в школах нет авторитетных педагогов, которых дети и юноши обожают, как Осинькина футболисты «Крыльев Советов». Галицкий правильно сетовал на нехватку молодых российских тренеров для академий.

Там один путь – давать деньги на солидное образование. За каждым Месси стоят тренеры «Ла Масии». Понятно, что Лионель с Фабрегасом просто были на голову выше всех по таланту, с ними юношеский состав «Барселоны» выигрывал 29 матчей сезона из 30 без единого поражения, забили 200 голов, пропустили всего 10. В РПЛ такой уровень невозможен, ведь нет культуры футбола и тех же бюджетов на скаутинг талантов со всего мира.

Зато есть академии «Динамо», «Локомотива» и «Краснодара». Вот только успех футболистов из «Чертаново», а теперь из «Крыльев Советов», тоже важен. Там школа без имени. Но воспитать – одно дело, важно развить потенциал на взрослом уровне. Самое обидное, если школа работает – Смолов, Кокорин, Комбаровы, Гранат, Зобнин и Шунин прошли академию «Динамо», а у каждого видного игрока из списка карьера сложилась хуже, чем могла.

Где гарантия, что поколение Захаряна не повторит судьбу поколения Кокорина? Евгеньев был кандидатом в сборную, а сейчас карьеру Романа попытается реанимировать Осинькин в Самаре, но он не может научить всех и каждого. «Чертаново» никогда не было в РПЛ , но команда третья по игровым минутам воспитанников в разных клубах в прошлом сезоне. В этом чемпионате будет шанс обойти даже «Локомотив» и «Спартак».

Еще надежда на «Краснодар», но клуб Галицкого пока в ответе за воспитание всего пяти процентов игроков РПЛ , как и «Зенит». Все по-прежнему едут в Москву, а результат видим в исполнении сборной России. Понятно, что ребята из «Чертаново» не обязательно будут суперзвездами. Но еще 3-4 школы обеспечили бы РПЛ резерв для развития, который сейчас так нужен. Воспитанники «Чертаново» забили 6 мячей в первом туре РПЛ , они в порядке.

«Крылья Советов» знают, что таланты позволят клубу выжить. А «Рубин», когда потерял легионеров, сразу попал в Первую лигу, за десятилетия в Казани не создали продуктивную академию. Нужны новые успешные школы, особенно с атакующей философией и желательно без казнокрадства.