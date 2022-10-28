Январские трансферы-2023 удивят мир. Засияют не только герои чемпионата мира

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вчера, 18:46

Большим клубам нужна свежая кровь.

Арсен Захарян («Динамо»)

«Челси» сделал Захаряну хорошую рекламу. И хотя идти в клуб Поттера теперь опасно – там есть Стерлинг и Маунт, а если появится еще и Роналду, то вряд ли найдется место в атаке для Арсена. С другой стороны, Захарян юный и уже играет в полузащите, на фланге в атаке. Выполнял в отдельных матчах функции «десятки», хотя примерно так же неудачно, как опытный Промес. Зато у Захаряна самая светлая голова в российском футболе. Так никто со времен Аршавина не мыслил, даже Широков и Зырянов смирно стоят в сторонке. Если до конца года Захарян наберет форму, то клубы из Серии А, Ла Лиги и АПЛ за ним придут уже этой зимой. Отказаться будет сложно, ведь это выбор между еврокубками и их отсутствием.

Деклан Райс («Вест Хэм»)

Чемпионат мира, на котором могут не сыграть в центре поля у Англии ни Хендерсон, ни Филлипс, способен поднять акции Райса еще выше. Особенно если Деклан вместе с Беллингемом заберется в полуфинал турнира, управляя полузащитой сборной Саутгейта. Аналитические компьютерные алгоритмы видят в финале ЧМ -2022 в своих прогнозах Аргентину и Португалию – словно знают, что завершается целая эпоха имени Месси и Роналду. А вот англичанам отвели поражение в полуфинале по пенальти, тоже словно издеваясь. Райс один такой финал уже пережил, хотя сам не пошел сражаться с Доннаруммой в серии пенальти. Но нет смысла парню из основы сборной Англии надолго задерживаться в десятой команде АПЛ . Дело лишь в цене и предложении. Если нужен «Ливерпулю» — уйдет зимой.

Юри Тилеманс («Лестер»)

Здесь аргументация примерно такая же, как у Райса – перезрел, пора в Лигу чемпионов. «Лестер» временно покинул зону вылета после двух побед, а Тилеманс и Мэддисон могут покинуть команду зимой, ведь не хотят вести борьбу за выживание. Прошлым летом Юри оценили в «Арсенале», но отказались от бельгийца. Зато на чемпионате мира, если хавбек проведет много матчей в основе сборной Мартинеса, интерес к его услугам возродится. Понятно, что в первой линии покупателей держатся «Челси» и «Ливерпуль». Поттер потеряет Канте и Жоржиньо, если оба уйдут летом свободными агентами. У Клоппа проблемы в середине поля, нужна свежая кровь. Тилеманс играет в футбол с пеленок, но ему всего 25 лет, пора бы хавбеку пойти на повышение.

Михаил Мудрик («Шахтёр»)

Карло Николини не сошел с ума, когда сравнил Мудрика с Мбаппе, Леау и Винисиусом. Заместитель спортивного директора «Шахтера» знает, как «Бенфика» продала Жоау Фелиша в «Атлетико», а уровень подготовки 21-летнего Мудрика сейчас не хуже, чем у португальца за 127 млн евро пару лет назад. Над Михаилом годами насмехались, поскольку вингер был футболистом из видео со своими финтами, но теперь провел ряд сильных матчей в Лиге чемпионов. Активизировался «Арсенал», хотя другие клубы тоже задумались. А «Шахтёру» нужны деньги, поэтому январский трансфер не исключен, если предложение будет царским, а Мудрик не останется ради плей-офф ЛЧ , куда еще нужно попасть.

Марко Асенсио («Реал»)

Асенсио здесь в качестве примера заложника ситуации в большом клубе. Как бы хорошо Марко ни играл в футбол, в основе «Реала» ему нет места. Анчелотти понимает, почему футболист психует, когда не получает игровое время. Но агенту Асенсио давно стоило подыскать знакомому Карпина новую команду. Слишком молодой – 26 лет, и сильный футболист, чтобы протирать штаны на скамейке «Реала». Да, в этом клубе у Марко четырнадцать трофеев, были памятные голы, особенно дебютные, но пора выбирать, что важнее, игровая практика или статус клуба? Асенсио не исключал переход в «Барселону», но скорее окажется в одном из клубов АПЛ .

Руслан Малиновский («Аталанта»)

Лучший ассистент прошлого сезона в Серии А – еще один представитель сектора футболистов, у которых следующим летом истекает контракт с нынешним клубом. В списке Шкриньяр, Рэшфорд, Месси, Тилеманс, Жоржиньо, Канте, Заха, Лемар, Асенсио, Фирмино, Гюндоган, которого попытается бесплатно заманить хитрая «Бавария», и сам Роналду. О португальце скажем чуть ниже, а здесь фиксируем, что конфликт Гасперини и Малиновского ведет Руслана в объятия Конте. «Тоттенхэм» хочет побеждать еще чаще, могут пригласить парня с пушечным ударом в середину поля. Малиновский точно не продлит контракт, значит, «Аталанте» выгоднее попрощаться зимой. Сон и Кейн – хорошие адресаты для передач, Хейбьерг – прекрасный напарник в середине поля.

Мемфис Депай («Барселона»)

Первая задача Депая – успеть набрать форму к ЧМ -2022 после травмы. У Мемфиса проблемы с бедром, пока у Хави беда со свежими идеями в атаке. Но в сборной ван Гала у Депая ключевая роль, игрок основы, один из лидеров. Форвард может и должен выступать с первых минут, оранжевая команда зависит от него и еще одного кандидата на январский трансфер – Гакпо. Но если молодой человек может подождать до лета, ПСВ предпочтет набить цену, то опытному Депаю хотелось на свободу еще полгода назад. «Барселона» не отпустила 28-летнего футболиста, но чемпионат мира дарит карьерные метаморфозы. Надеемся, Депай снова попадет в клуб, где будет счастливее, чем в запасе «блаугранас». Необычный форвард, не должен тратить время зря, как в юности в МЮ .

Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»)

Идеальный вариант для ветерана – показать классный футбол на чемпионате мира, чтобы обнулить первую половину сезона. Играть капитан будет за самый сильный и глубокий состав в истории сборной Португалии – такая высокая оценка популярна сейчас на родине Криштиану. Сам Роналду в плохой форме, но столько раз возвращался после неубедительных отрезков, так часто слышал свист от фанатов «Реала», что его вряд ли уже что-то испугает и смутит надолго в футболе. Игрока разозлило, что никто другой не согласился выдать ему гору денег летом, но «Челси» без Тухеля может вернуться к январской ставке на Роналду. Криштиану понимает, как важно ему классно сыграть в Катаре. Успех откроет путь из МЮ в другой клуб уже в январе. Вероятнее всего, речь о «Челси», но все зависит от формы ветерана, который следующим летом будет свободным агентом.

Кроме этих игроков, чемпионат мира может подарить других кандидатов для зимнего рынка. В сборных Коста-Рики, Эквадора, Сенегала, Мексики, Сербии, Камеруна и Канады, не говоря о датчанах, швейцарцах, поляках и хорватах, можно найти талантливых людей, которые пока играют не в самых богатых клубах. Скауты отбросят сомнения, если увидят феерию в Катаре.