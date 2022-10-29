«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм», который состоится 30 октября 2022 года

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» на данный момент находятся на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата Англии. Предлагаем вспомнить крайние несколько матчей футбольной команды из Манчестера. В 11-ом туре Премьер-лиги « МЮ » раскатал нулевую ничью дома с «Ньюкаслом». «Шпор» в игре следующего тура «красные» обыграли, забив пару мячей в их ворота. В Лондоне «красные дьяволы» сыграли вничью с местным «Челси».

Уверенную победу одержал «Манчестер Юнайтед» в 5-ом туре группового этапа Лиги Европы. Со счётом 3:0 « МЮ » взял верх над командой «Шериф».

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» находятся на четыре строчки ниже «красных дьяволов» в турнирной таблице Премьер-лиги. В Саутгемптоне «железные» разошлись миром со «святыми». На выезде «Вест Хэм» с минимальным счётом проиграл «Ливерпулю». Нуньес забил единственный победный гол в ворота «молотобойцев». В прошлом туре дома «железные» оказались сильнее «Борнмута».

В матче Лиги конференций «Вест Хэм» обыграл датскую команду «Силькеборг» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит « МЮ » – 1.71

» – 1.71 Ничья – 4.00

Победит «Вест Хэм» – 4.80

Победит « МЮ » с форой -1.5 – 2.77

» с форой -1.5 – 2.77 Тотал голов больше 2.5 голов – 1.81

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.04

Статистика

Семь игр подряд «красные дьяволы» не уступают своим соперникам

«Молотобойцы» из десяти крайних встреч проиграли только в двух

Четыре очные встречи из пяти последних завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».

Прогноз