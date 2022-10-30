«Лорьян» — «Ницца» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лорьян» — «Ницца», который состоится 30 октября 2022 года

«Лорьян»

Команда не побеждала в последних двух матчах чемпионата Франции, но смогла свести их к ничьей, поэтому продолжает свою серию без поражений. Перед стартом очередного тура «Лорьян» занимает третье место с 27 очками и отстает от ближайшего соперника на три балла, но имеет на одну игру меньше. Победа в предстоящей встрече позволит коллективу сравняться по очкам с «Лансом», что является хорошей мотивацией.

23 октября «Лорьян» сыграл вничью с «Труа» (2:2), а 15 числа разошелся миром с «Реймсом» (1:1). Оба матча прошли в рамках Лиги 1.

«Ницца»

«Ницца» выиграл только один поединок из пяти последних в чемпионате Франции и испытывает серьезные проблемы с результатами по сравнению с ожиданиями на старте сезон. Сейчас команда занимает только 12 место с 13 пунктами и вряд ли уже окажет достойную конкуренцию лидерам Лиги 1. В выездном матче с успешным в этом футбольном году «Лоряном», шансов у гостей будет не так много.

27 октября «Ницца» выиграла матч Лиги Конференций у «Партизана» (2:1), а в чемпионате сыграла вничью с «Нантом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лорьян» – 2.6

Ничья – 3.35

Победит «Ницца» – 2.75

Статистика

«Лорьян» проиграл всего одну встречу из последних десяти в чемпионате Франции

Шесть из десяти выездных матчей «Ниццы» завершились исходом «обе забьют»

«Лорьян» выиграл только один поединок у «Ниццы» из пяти последних

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Лорьяна», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.6. Хозяева выглядят гораздо сильнее и увереннее на данном этапе сезона, поэтому мы предполагаем, что именно они наберут три балла в этой встрече.