«Ювентус» — ПСЖ: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Ювентус» — ПСЖ , который состоится 02 ноября 2022 года

«Ювентус»

«Ювентус» можно назвать одним из нескольких главных провалов этой Лиги Чемпионов, ведь команда досрочно потеряла все шансы на выход в плей-офф Лиги Чемпионов, а при определенных раскладах может не попасть и в Лигу Европы. Матч на своем поле против ПСЖ становится «поединком престижа» с повышенной ответственностью, ведь «старой синьоре» необходимо сыграть не хуже «Маккаби» Хайфа, чтобы пройти в турнир рангом ниже

29 октября «Ювентус» с трудом обыграл на выезде «Лечче» (1:0) в чемпионате, а 25 числа уступил на выезде «Бенфике» (3:4).

ПСЖ

Парижский гранд не смог определить с «Бенфикой» в личных встречах, кто больше достоин первого места и теперь ему необходимо сыграть не хуже португальцев в заключительном туре. Для ПСЖ очень важно занять первое место, которое дает право играть ответный матч на своем поле, а подбор соперников в теории будет несколько слабее. В Италии у гостей будут все шансы еще раз доказать «Ювентусу», что команда не готова конкурировать сейчас с лучшими клубами Европы.

29 октября ПСЖ в сумасшедшем поединке обыграл «Труа» в Лиге 1 (4:3), а 25 числа на своем поле разгромил «Макаби» Хайфа (7:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ювентус» – 5

Ничья – 4.2

Победит ПСЖ – 1.7

Статистика

ПСЖ не проигрывает более 30 матчей подряд во всех турнирах

не проигрывает более 30 матчей подряд во всех турнирах «Ювентус» выиграл шесть из десяти последних матчей на своем стадионе

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Ювентус» выиграл четыре из пяти последних встреч с ПСЖ

Прогноз