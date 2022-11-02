«Ювентус» — ПСЖ: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Ювентус» — ПСЖ, который состоится 02 ноября 2022 года
«Ювентус»
«Ювентус» можно назвать одним из нескольких главных провалов этой Лиги Чемпионов, ведь команда досрочно потеряла все шансы на выход в плей-офф Лиги Чемпионов, а при определенных раскладах может не попасть и в Лигу Европы. Матч на своем поле против ПСЖ становится «поединком престижа» с повышенной ответственностью, ведь «старой синьоре» необходимо сыграть не хуже «Маккаби» Хайфа, чтобы пройти в турнир рангом ниже
29 октября «Ювентус» с трудом обыграл на выезде «Лечче» (1:0) в чемпионате, а 25 числа уступил на выезде «Бенфике» (3:4).
ПСЖ
Парижский гранд не смог определить с «Бенфикой» в личных встречах, кто больше достоин первого места и теперь ему необходимо сыграть не хуже португальцев в заключительном туре. Для ПСЖ очень важно занять первое место, которое дает право играть ответный матч на своем поле, а подбор соперников в теории будет несколько слабее. В Италии у гостей будут все шансы еще раз доказать «Ювентусу», что команда не готова конкурировать сейчас с лучшими клубами Европы.
29 октября ПСЖ в сумасшедшем поединке обыграл «Труа» в Лиге 1 (4:3), а 25 числа на своем поле разгромил «Макаби» Хайфа (7:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ювентус» – 5
- Ничья – 4.2
- Победит ПСЖ – 1.7
Статистика
- ПСЖ не проигрывает более 30 матчей подряд во всех турнирах
- «Ювентус» выиграл шесть из десяти последних матчей на своем стадионе
- Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Ювентус» выиграл четыре из пяти последних встреч с ПСЖ
Прогноз
Сделать ставку на победу ПСЖ, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Гости будут играть на победу, ведь существует большая вероятность, что «Бенфика» выиграет свой матч и может выйти на первое место в случае осечки французского клуба.