«Химки» без тренера-скандалиста и предельная плотность в топ-5. РПЛ перевалила за половину

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вчера, 10:13

Рассказываем о кондициях клубов перед 16-м туром.

«Химки» – «Оренбург»

- Придется подмосковной команде поиграть без главного тренера – поведение Спартака Гогниева на матче против «Динамо» не осталось без внимания КДК РФС . Комитет оштрафовал специалиста на 200 тысяч рублей и дисквалифицировал на 3 матча. В лучшем случае мы не увидим Гогниева у на скамейке «Химок» до весны. В худшем – тренер еще до окончания дисквалификации останется без работы. По крайней мере, ужасные результаты говорят в пользу отставки.

- Президент «Оренбурга» Василий Еремякин активно продвигает Владимира Сычевого в сборную России. В октябре у форварда выдался огненный отрезок с дублями «Динамо» и ЦСКА – в общей сложности он забил 11 мячей. Да и сам клуб не уступает. 8-е место по итогам первого круга – отличное достижение для команды, пришедшей из Первой лиги.

«Сочи» – «Спартак»

- Южане попали в шторм. Первую часть чемпионата действующий серебряный медалист РПЛ завершил на 9-м месте. Понятно, что решающую роль в прошлогоднем успехе сыграл ушедший наставник Владимир Федотов. У нового тренерского штаба по-хорошему должен быть кредит доверия. Однако его, судя по всему, не одобрили –слухи недвусмысленно намекают на отставку Вадима Гаранина. В нынешней ситуации новый наставник вряд ли сильно поможет в ближней перспективе.

- Красно-белые с ситуацией «Сочи» отлично знакомы – сами после 2-го места в РПЛ -2020/21 откатились на 10-е. Сейчас получается наверстывать упущенное. С ЦСКА «Спартак» борется на равных, но имеет преимущество, потому что не допускает необязательной потери очков с аутсайдерами. До зимней паузы у команды Гильермо Абаскаля будет еще две мини-проверки: «Сочи» и «Локомотив». От них и зависит, смогут ли москвичи остаться в топ-3.

«Факел» – «Краснодар»

- Пара побед – вот, что сейчас необходимо «Факелу». Зрительские симпатии воронежцы уже завоевали, а вот на поле не везет. Пусть и потерпели только 1 поражение в последних пяти матчах чемпионата – остальные-то встречи закончились ничьей. Этого хватает разве что на отрыв в три очка от «Химок» из зоны вылета.

- С «Зенитом» все было хорошо до 87-й минуты –именно тогда «Краснодар» получил пенальти в свои ворота и лишился шансов на очки. Статистика последних игр тоже не радует, «быки» далеко отпустили клубы из первой тройки, а сами оказались в зоне досягаемости «Ахмата», «Оренбурга» и «Сочи».

«Зенит» – «Ахмат»

- Кто и когда нанесет первое поражение чемпионам страны, остается только гадать. Из топов в первом круге никто на такое оказался не способен. Видимо, «Зенит» и правда может проиграть разве что сам себе. Даже в прошлом году у петербуржцев не было такого отрыва – 39 очков в этом сезоне против 33-х в предыдущем, фора в 7 баллов против 4-х. И после этого кто-то говорит, что шансы на победу есть у всех?

- «Ахмат» огорчал подопечных Сергея Семака. В эти выходные все будет сложнее, встреча пройдет в Санкт-Петербурге. От топ-5 грозненцы не отстают, но чередуют победы с поражениями. В 16-м туре очередь набирать 3 очка.

ЦСКА – «Пари НН»

- Победа в дерби с «Локомотивом» была нужна «армейцам» — после поражения от «Торпедо» и ничьих с «Оренбургом», «Спартаком» и «Динамо» пошли разговоры о спаде. А Федотову надо держать ситуацию под контролем.

- Либо Михаил Галактионов уже на чемоданах, либо команда выдохлась после ударной серии. В последних девяти матчах одна победа, да и та – в Кубке. «Пари НН» растерял очковый запас перед командами из зоны стыков, сейчас находится совсем неподалеку от нижней четверки.

«Урал» – «Локомотив»

- «Шмели» прервали свою победную серию с «Сочи», зато избежали поражения – 2:2. Портит впечатления только тот факт, что пенальти в ворота южан, который принес очки уральцам, оказался ошибочным. В любом случае екатеринбуржцы в отличной форме, прорезалось голевое чутье у Юрия Газинского, а Виктор Ганчаренко в шутку жалуется, что с таким Алексеем Каштановым Эрику Бикфалви придется посидеть на скамейке.

- Мотивация у «Локо» очевидна. Для начала – прервать наметившуюся очередную серию поражений, красно-зеленым и так не по статусу делить зону стыков с аутсайдерами. Еще и в соперниках – коллектив, который отгрузил «железнодорожникам» 4 мяча и мог довести до «сухого» разгрома на глазах у москвичей.

«Торпедо» – «Крылья Советов»

- «Торпедо» пока угроза только для ЦСКА . У остальных грандов очки отбирать не получается. Тот же «Спартак» показал, как обходиться с «автобусом» черно-белых. Из заявленных 6 недель, которые Талалаев попросил ему дать на изменение в качестве игры, осталась половина. Москвичи, тем временем, продолжают осваивать глубины Премьер-лиги.

- Самарцам при катастрофической реализации удается набирать очки за счет характера. С «Пари НН» «Крылья» уступали 0:1 большую часть основного времени, спасли мячи Романа Евгеньева и Гленна Бейла в компенсированное время. Но везти так будет не всегда.

«Ростов» – «Динамо»

- Интерес к этому противостоянию подогревается турнирным положением. «Динамо» удалось прервать неудачную серию и быстро наверстать упущенное. Москвичи – в трех очках от топ-3,игроки уже засматриваются на верхушку чемпионата.

- В истории личных противостояний команд – уже 3 матча в текущем сезоне, однако у команд по одной победе в активе. Третья игра завершилась ничьей.