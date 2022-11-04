«Химки» без тренера-скандалиста и предельная плотность в топ-5. РПЛ перевалила за половину

Рассказываем о кондициях клубов перед 16-м туром.
«Химки» – «Оренбург»
- Придется подмосковной команде поиграть без главного тренера – поведение Спартака Гогниева на матче против «Динамо» не осталось без внимания КДК РФС. Комитет оштрафовал специалиста на 200 тысяч рублей и дисквалифицировал на 3 матча. В лучшем случае мы не увидим Гогниева у на скамейке «Химок» до весны. В худшем – тренер еще до окончания дисквалификации останется без работы. По крайней мере, ужасные результаты говорят в пользу отставки.
- Президент «Оренбурга» Василий Еремякин активно продвигает Владимира Сычевого в сборную России. В октябре у форварда выдался огненный отрезок с дублями «Динамо» и ЦСКА – в общей сложности он забил 11 мячей. Да и сам клуб не уступает. 8-е место по итогам первого круга – отличное достижение для команды, пришедшей из Первой лиги.
«Сочи» – «Спартак»
- Южане попали в шторм. Первую часть чемпионата действующий серебряный медалист РПЛ завершил на 9-м месте. Понятно, что решающую роль в прошлогоднем успехе сыграл ушедший наставник Владимир Федотов. У нового тренерского штаба по-хорошему должен быть кредит доверия. Однако его, судя по всему, не одобрили –слухи недвусмысленно намекают на отставку Вадима Гаранина. В нынешней ситуации новый наставник вряд ли сильно поможет в ближней перспективе.
- Красно-белые с ситуацией «Сочи» отлично знакомы – сами после 2-го места в РПЛ-2020/21 откатились на 10-е. Сейчас получается наверстывать упущенное. С ЦСКА «Спартак» борется на равных, но имеет преимущество, потому что не допускает необязательной потери очков с аутсайдерами. До зимней паузы у команды Гильермо Абаскаля будет еще две мини-проверки: «Сочи» и «Локомотив». От них и зависит, смогут ли москвичи остаться в топ-3.
«Факел» – «Краснодар»
- Пара побед – вот, что сейчас необходимо «Факелу». Зрительские симпатии воронежцы уже завоевали, а вот на поле не везет. Пусть и потерпели только 1 поражение в последних пяти матчах чемпионата – остальные-то встречи закончились ничьей. Этого хватает разве что на отрыв в три очка от «Химок» из зоны вылета.
- С «Зенитом» все было хорошо до 87-й минуты –именно тогда «Краснодар» получил пенальти в свои ворота и лишился шансов на очки. Статистика последних игр тоже не радует, «быки» далеко отпустили клубы из первой тройки, а сами оказались в зоне досягаемости «Ахмата», «Оренбурга» и «Сочи».
«Зенит» – «Ахмат»
- Кто и когда нанесет первое поражение чемпионам страны, остается только гадать. Из топов в первом круге никто на такое оказался не способен. Видимо, «Зенит» и правда может проиграть разве что сам себе. Даже в прошлом году у петербуржцев не было такого отрыва – 39 очков в этом сезоне против 33-х в предыдущем, фора в 7 баллов против 4-х. И после этого кто-то говорит, что шансы на победу есть у всех?
- «Ахмат» огорчал подопечных Сергея Семака. В эти выходные все будет сложнее, встреча пройдет в Санкт-Петербурге. От топ-5 грозненцы не отстают, но чередуют победы с поражениями. В 16-м туре очередь набирать 3 очка.
ЦСКА – «Пари НН»
- Победа в дерби с «Локомотивом» была нужна «армейцам» — после поражения от «Торпедо» и ничьих с «Оренбургом», «Спартаком» и «Динамо» пошли разговоры о спаде. А Федотову надо держать ситуацию под контролем.
- Либо Михаил Галактионов уже на чемоданах, либо команда выдохлась после ударной серии. В последних девяти матчах одна победа, да и та – в Кубке. «Пари НН» растерял очковый запас перед командами из зоны стыков, сейчас находится совсем неподалеку от нижней четверки.
«Урал» – «Локомотив»
- «Шмели» прервали свою победную серию с «Сочи», зато избежали поражения – 2:2. Портит впечатления только тот факт, что пенальти в ворота южан, который принес очки уральцам, оказался ошибочным. В любом случае екатеринбуржцы в отличной форме, прорезалось голевое чутье у Юрия Газинского, а Виктор Ганчаренко в шутку жалуется, что с таким Алексеем Каштановым Эрику Бикфалви придется посидеть на скамейке.
- Мотивация у «Локо» очевидна. Для начала – прервать наметившуюся очередную серию поражений, красно-зеленым и так не по статусу делить зону стыков с аутсайдерами. Еще и в соперниках – коллектив, который отгрузил «железнодорожникам» 4 мяча и мог довести до «сухого» разгрома на глазах у москвичей.
«Торпедо» – «Крылья Советов»
- «Торпедо» пока угроза только для ЦСКА. У остальных грандов очки отбирать не получается. Тот же «Спартак» показал, как обходиться с «автобусом» черно-белых. Из заявленных 6 недель, которые Талалаев попросил ему дать на изменение в качестве игры, осталась половина. Москвичи, тем временем, продолжают осваивать глубины Премьер-лиги.
- Самарцам при катастрофической реализации удается набирать очки за счет характера. С «Пари НН» «Крылья» уступали 0:1 большую часть основного времени, спасли мячи Романа Евгеньева и Гленна Бейла в компенсированное время. Но везти так будет не всегда.
«Ростов» – «Динамо»
- Интерес к этому противостоянию подогревается турнирным положением. «Динамо» удалось прервать неудачную серию и быстро наверстать упущенное. Москвичи – в трех очках от топ-3,игроки уже засматриваются на верхушку чемпионата.
- В истории личных противостояний команд – уже 3 матча в текущем сезоне, однако у команд по одной победе в активе. Третья игра завершилась ничьей.
Ну что, как обычно разберу матч своей команды...:)
В Химках пожар, и неясно, когда он потухнет и кто будет его тушить. Отсюда и нервное поведение Спартака Гогниева. Оренбург на этом фоне выглядит командой принципиально другого уровня. Уверен, коллектив Лички ещё будет прибавлять. Думаю, два мяча проблемным Химкам гости точно положат. Велика вероятность, что отличится Владимир Сычевой, признанный лучшим игроком октября в РПЛ.
Ну а так что, игра Оренбурга мне нравится, команда показывает приятный футбол и совсем не ассоциируется с Первой лигой. А вот Химки… Если все так и продолжится, то и в бывшей ФНЛ они не задержатся.
Ну что, как обычно разберу матч своей команды...:)
В Химках пожар, и неясно, когда он потухнет и кто будет его тушить. Отсюда и нервное поведение Спартака Гогниева. Оренбург на этом фоне выглядит командой принципиально другого уровня. Уверен, коллектив Лички ещё будет прибавлять. Думаю, два мяча проблемным Химкам гости точно положат. Велика вероятность, что отличится Владимир Сычевой, признанный лучшим игроком октября в РПЛ.
Ну а так что, игра Оренбурга мне нравится, команда показывает приятный футбол и совсем не ассоциируется с Первой лигой. А вот Химки… Если все так и продолжится, то и в бывшей ФНЛ они не задержатся.