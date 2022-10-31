Решающая неделя для «Милана», «Шахтёра» и «Марселя». Расклад в последнем туре Лиги чемпионов

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вчера, 16:47

Кульминация, после которой уйдут на каникулы до следующего года.

«Атлетико» или «Байер»

Лигу чемпионов уже покинули три испанских клуба – «Барселона», «Севилья» и «Атлетико». И только каталонцы и андалусийцы гарантировали себе еврокубковую весну. Разборки Симеоне против Алонсо продолжаются, теперь заочно. В прошлой серии у «Атлетико» был пенальти на последних секундах, но Градецки показал, почему Лунев не в основе. Испанцы упустили шанс на победу, а вместе с ним отдали путевку в плей-офф «Порту». Теперь «драконы» сыграют дома против Симеоне. Консейсау нужна победа – ради первого места в группе, если «Брюгге» проиграет в Леверкузене. Хаби Алонсо будет биться, на один пункт отстают от «Атлетико» в таблице. Запутанная история, ведь победа «Порту» при поражении «Брюгге» дарит ему первое место. А ничья «Атлетико», если «Байер» побеждает, отправляет немцев в Лигу Европы – Симеоне будет последним в таблице. В Мадриде ему слепо верят, но посмотрим, что из этого получится.

Прогноз «Соккер.ру»: «Брюгге» останется первым, «Атлетико» пробьется в Лигу Европы.

«Тоттенхэм» или другие

Группа «D» – самая запутанная. Наверняка знаем только одно – «шпоры» ниже третьего места не опустятся. Хотя 12 клубов из 16 получили путевки в плей-офф ЛЧ , многие выяснят итоговое место в таблице. В четвертом по счету квартете все претендуют на плей-офф. «Спортингу» и «Марселю» могут помочь стены – играют дома, а «Айнтрахту» и «Тоттенхэму» — опыт выступлений в более сильных чемпионатах. Конте в западне, но после серии поражений и ничьей со «Спортингом» нужно драться за плей-офф ЛЧ . Тем более, «Марсель» тонет. У команды много поражений, всего одна победа над португальскими львами в Лиссабоне. Возможно, увидим ничью в пользу «шпор» — одновременно «Спортинг» и «Айнтрахт» Конте не достанут. Игра этих команд между собой становится финалом. Не исключено даже, что у тройки команд будет поровну очков, будут считать дополнительные показатели, учитывать результаты матчей между собой.

Прогноз «Соккер.ру»: Англичане и португальцы – в плей-офф ЛЧ , немцы – в Лиге Европы.

«Милан» или «Зальцбург»

В прошлом сезоне «россонери» были на четвертом месте в группе, а теперь уступили «Челси» первое. Но после поражения от Миранчука в Серии А чемпион Италии разозлился – все силы бросят на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Вот только соперник коварнее, чем кажется. Если «Милан» не играл в плей-офф главного кубка с 2014 года, когда уступил «Атлетико», то «Зальцбург» получил по голове от «Баварии» весной, но приобрел опыт. Не забывайте, что недавно умер владелец австрийского клуба – миллиардер Дитрих Матешиц, и в память о спонсоре команда Яйссле может удивить в Милане. Конечно, Пиоли использует осечки против «Челси» и «Торино», чтобы напомнить своей команде, что без Меньяна тоже надо выигрывать матчи, но на этой неделе самые большие сомнения, связанные с богатыми клубами, именно о судьбе «Тоттенхэма» и «Милана». Конте может выручить запутанная ситуация в группе, а вот подопечные Пиоли умеют недооценить соперника, или просто начудить в защите.

Прогноз «Соккер.ру»: «россонери» проиграют «Зальцбургу» и отправятся в Лигу Европы. Где-то поджидает сенсация, возможно, именно в этом квартете.

«Шахтер» или «Лейпциг»

Хотя в первом круге «горняки» обыграли «Лейпциг» 4:1, «Реал» навредил команде Игора Йовичевича. Сначала Рюдигер ценой лба сравнял счет – минус два пункта для украинского клуба, а потом Анчелотти слил игру «Лейпцигу». Невезение для «Шахтера» продолжилось в матче с «Селтиком» — Сикан допустил промах сезона, когда не смог закатить мяч в пустые ворота после контратаки с участием Мудрика. Набожный блондин – причина, почему у «Шахтера» до сих пор есть шансы на плей-офф Лиги чемпионов, но задача слишком сложная. «Лейпциг» в полном порядке, обыгрывал и Анчелотти, и Хаби Алонсо, не проигрывает с середины сентября, а «Шахтер» молодой, задорный, но нестабильный. Хотя учтите, что для Трубина, Матвиенко, Мудрика и Судакова этот матч – кастинг в топ-5. Возможно, «горняки» еще раз удивят? Сил у них немного, стабильности нет, но если всё невезение прошлых матчей соединить, то «Шахтер» не худший кандидат на звание сенсации группового этапа. «Брюгге» уже не перебить, но команда у Йовичевича непредсказуемая и бегущая.

Прогноз «Соккер.ру»: «Шахтер» повоюет, но будет в Лиге Европы, «Лейпциг» получит минимум ничью и сыграет в плей-офф ЛЧ .

«Ювентус» или «Маккаби»

Не хочется унижать туринцев, но раз уж говорим обо всех вариантах в группах и оставшихся интригах, то магический шарик на жеребьевке Лиги Европы может оказаться как с названием «Ювентус», так и с надписью «Маккаби Хайфа». Аллегри говорит, что все путем, просто футболисты не за сотни миллионов евро – нынешний состав его команды стоит полмиллиарда евро, не умеют играть в футбол. Эксперты и аналитики говорят, что это Аньелли не умеет управлять, поскольку привык перекладывать всю работу на плечи профессионалам, которым сам же разогнал. Недвед не имеет чутья для звания великого футбольного менеджера, ведь великий игрок не всегда значимый управленец. А Массимо Аллегри, хотя умело руководил в «Ювентусе» раньше, еще в «Милане» показал всю неоднозначность, ведь речь о человеке со сложным характером. Но тогда Макс был моложе, идеи жили и переплетались с наработками коллег. Сейчас ситуация такая, что ПСЖ и «Бенфика» будут играть на победу, поскольку первое место в группе избавляет от встречи с «Баварией», «Реалом» и «Манчестер Сити» в первом же раунде. Если Месси, Неймар и Мбаппе грохнут «Ювентус» на выезде, а израильтяне дома отобьются против непобедимой «Бенфики» — их устроит даже ничья после помощи французов, то итальянский гранд будет последним в своей группе. Вероятность не очень высокая, у футболистов «Ювентуса» есть самоуважение, но когда гранд набирает три очка в пяти турах, то вылет из группы – реальная опция.