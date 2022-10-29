«Локомотив» конкурент для ЦСКА лишь по статистике. На деле уровень красно-зелёных – «Торпедо»

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вчера, 13:40

Главное – зона вылета на ближайший тур не грозит.

Продолжается череда московских дерби в Премьер-лиге. На один октябрь выпали противостояния ЦСКА и «Спартака», «Локомотива» и «Динамо», бело-голубых и «армейцев». Теперь подопечные Владимира Федотова едут на « РЖД Арену» к кризисным «железнодорожникам».

Полезно узнать о «Локомотиве»

- Ситуация со сменой главного тренера затягивается. Галактионов по логике вещей уже должен был встать у руля столичной команды. Говорили, что официально о назначении объявят после матча «Пари НН» и «Краснодара» в 14-м туре. На деле прошла почти неделя. Пока, по сведениям источников, ситуация такая – руководство «Пари НН» обезопасило себя от сиюминутной потери Михаила, он продолжит готовить коллектив к игре с «Крыльями» в 15-м туре РПЛ . Вероятнее всего, специалист останется в Нижнем Новгороде до зимней паузы. Что касается красно-зеленых, исполнять обязанности наставника продолжает Андрей Федоров.

- С учетом неожиданной победы над «Краснодаром» в домашних стенах в кубковом сентябрьском матче и двух побед подряд в последних встречах мы поверили в силы «Локомотива» на дерби с «Динамо». Прогноз не сбылся –подопечные Славиши Йокановича перевернули матч, хотя пропустили первыми. Притом бело-голубые создавали много остроты за счет стандартов, не давали сопернику пространства в опорной зоне, а Роберто Фернандес бился словно зверь. «Локо» не в том состоянии, чтобы противопоставить им свои козыри.

- Пока с рокировкой на тренерском мостике задержка, перемены начались на верхушке, в кабинетах клуба. После Цорна и Циннбауэра на выход последовал Александр Плутник, председатель совета директоров «Локомотива». Теперь этот пост занимает Юрий Нагорных. С его назначением из стана москвичей ушли оставшиеся последователи Ральфа Рангника: селекционер Меккель, глава физподготовки Хэммерле, тренер вратарей Март и ассистент Циннбауэра Дваидс. И наконец вернулись к управлению основной командой легенды «Локо» – Дмитрий Лоськов и Олег Пашилин, которых немцы держали подальше от тренерского штаба.

- Для позитивного импульса не хватает еще одного шага, но над ним москвичи работают – говорят, должность в команде может получить Юрий Семин. К сожалению, речь идет не о тренерстве, а о почетной должности или посте советника «Локомотива».

Полезно узнать о ЦСКА

- «Армейцы» обезопасили себя от кулуарных разговоров и действуют как цельный механизм. У Федотова есть новые лидеры, он держит в узде даже лидеров Карраскаля и Медину. Жесткий ответ недовольным легионерам после матча со «Спартаком» отрезвил их. Правда, даже так у красно-синих начался мини-спад – ЦСКА выиграл один матч из последних пяти, да и то у «Химок». Между тем ничьи с «Динамо» и «Оренбургом», поражение от «Торпедо» сильно портят общие впечатления. Уже не кажется, что одной организацией клуб может обогнать «Зенит».

- Главное – время у Федотова на выстраивание командных связей есть, заверяет генеральный директор Роман Бабаев:

В СМИ фигурировала статистика о количестве созданных голевых моментов, и мы по этому показателю на первом месте с большим отрывом. Мы понимаем, что болельщики хотят видеть свою любимую команду только на первом месте. Но ее строительство — это процесс, и мы в клубе это осознаем. Внутри команды сложилась хорошая атмосфера, мы все поддерживаем наш тренерский штаб. У них есть столько времени, сколько нужно для поступательного и органичного развития команды.

- Основная проблема у красно-синих связана с кадрами –команде недостает центральных защитников, а теперь, вероятно, появился покупатель на лидера Игоря Дивеева. Сообщается, что в центрбеке заинтересованы сразу 4 клуба итальянской Серии А: «Фиорентина», «Сампдория», «Салернитана» и «Лацио». Агент Зайнутдинова, клиент которого часто выходит в тройке с Дивеевым и Набабкиным/Рошей, тоже начал намекать на поиск команды в более сильном чемпионате. Оба игрока достаточно уважают красно-синих, чтобы не уходить в тяжелый момент. Но в любом случае такая вероятность есть. Без них Виллиану придется справляться с Набабкиным и Щенниковым, ждать вечно травмированного Фукса. Перспективы так себе.

Полезно узнать о противостоянии

- Статистика говорит в пользу «Локомотива» — «железнодорожники» проиграли ЦСКА лишь одно дерби из последних пяти. Последняя победа «армейцев» приходится на сверхудачный отрезок при Алексее Березуцком в марте. В тот раз победу им принесли голы Юсуфа Языджи и Марио Фернандеса. Ни того, ни другого сейчас в команде уже нет.

- Обе команды не торопятся в результативность – максимум 3 забитых мяча за 90 минут в последних десяти встречах. Притом сразу 4 из них заканчивались с минимальным счетом.

- Крупнейшая победа ЦСКА над красно-зелеными в последние годы пришлась на сезон 2016/17 – в 25-м туре подопечные Виктора Ганчаренко отгрузили сопернику 4 гола, ассистентский дубль оформил Витиньо.