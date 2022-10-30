«Краснодар» лишь раз обыгрывал «Зенит» дома. Поражение Семака будет сенсацией

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вчера, 13:30

Любопытная глава саги «Мир РПЛ против чемпионов».

«Это кино я уже смотрел» — строчка, которая звучит в голове при подготовке к очередной главе «Поймай меня, если сможешь». Столько разговоров о том, что «Зенит» можно свергнуть, но слова не работают, только действия. Разумеется, всех можно свергнуть. Существует даже идеальный революционер, которого зовут Время. Время убьет чемпионский «Зенит», как убивало чемпионские «Лион», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед». Но когда говорим о локальных задачах, то даже фанаты «Зенита» горят желанием увидеть лучшую версию ЦСКА , «Спартака» и «Краснодара» в матчах против их любимцев. Легкие победы вредны для настоящих чемпионов. Семак не любит терять очки, но и дежурные победы не делают его команду лучше. Что может предложить «Краснодар»?

Контроль мяча

«Зенит» не любит, особенно на выезде, работать без мяча. Привыкли по-хозяйски забирать возможность контролировать и снаряд, и саму игру, но «Краснодар» — вторая команда РПЛ по владению. Жаль лишь, что «горожане» не всегда контролируют себя. В таблице домашних игр «горожане» в середине, нет такого перекоса, как у Семака, который выиграл все семь матчей на своем поля, но трижды допускал мировые на выезде. В том числе, пару недель назад в Воронеже. Но там «Зенит» давил, сегодня может быть иначе. И хотя чемпион может адаптироваться, как было во втором тайме с ЦСКА – армейцы подравняли показатели, но уступили 2:1, если «Краснодар» сохранит темп на весь матч, то в концовке можем увидеть уставшую выездную версию «Зенита». А именно такая команда, даже если атакует и бьет по воротам, склонна к потере очков.

Сэйвы Сафонова

Без подвигов вратаря «Краснодару» крышка против «Зенита». У Матвея были серьезные персональные ошибки в последних матчах, но это привычка. Если привез разок, то повторит для закрепления материала. Но глупо акцентировать на разовых ляпах вратаря, если он уже имел такие серии и всегда возвращался. Доннарумма, например, такой же. Куртуа из этой породы. Облаку уже сложнее, если зашел в серию ошибок, но Сафонов не клон любого из сильных вратарей, а самостоятельный боец. Сторожук говорит, что у Матвея лидерский характер, а статистика напоминает, что Сафонов собрал 68 сэйвов в РПЛ , рекорд чемпионата. Отражает 82 % ударов, причем «Краснодар» привозит своему вратарю отборные моменты, более сложные, чем оборона «Ростова» Песьякову. «Краснодар» допускал в обороне то, что и защита «Ахмата», где произошла смена тренера. А Сафонову предложили терпеть и ждать. У Матвея получается – голкипер добился 5 «сухарей», как Акинфеев, сыгравший на матч больше. Лишь «Зенит» в РПЛ уходит с поля без пропущенного мяча чаще.

Пасы Сперцяна

Чтобы заставить «Зенит» играть без мяча, как в концовках кубковых матчей в Самаре и Москве, когда Семак проиграл, «Краснодару» нужны не только сэйвы Сафонова, но и грамотные атакующие ходы Сперцяна. Кордоба, Олусегун и Ионов – классные форварды, но у Эдуарда сумма качественных ударов и пасов выше, чем у нигерийца и россиянина вместе взятых. Атакующий армянин по качеству моментов выше, чем центральный нападающий Джон. Добавляем еще двух хавбеков, чей вклад в атаку странно игнорировать – Кривцова и Ахметова, и фиксируем, что если Сперцян не проиграет Кузяеву и Барриосу борьбу в центре поля, то доберется до ворот Кержакова. Отличительная черта Эдуарда – может зажечь момент, когда у команды ничего не получается. Есть диспетчеры, зависимые от окружения, и хотя Сперцян не настолько крут, чтобы предотвращать поражения, как против ЦСКА , «Ростова» и «Ахмата», у него нет страха перед именитыми соперниками. И есть должок во взаимоотношениях с «Зенитом».

Давление слева

В схеме «4-2-3-1» может не хватить места в основе быстрому Олусегуну, ведь Ахметов набрал форму. А поскольку у Ильзата на подкорке записан опыт работы в опорной зоне, то его выгоднее использовать в основе, будет связывать линии и лучше прессинговать. А Кривцов в центре после травмы Черникова играет рядом с Пиной. И если здоровяк хорошо выполнит черновую работу, то российский Де Брюйне на минималках переключится на атаку, займется поддержкой Сперцяна, Ахметова и Рамиреса на полуфланге. Во вселенной, где «Краснодар» заслуженно претендует на очки против «Зенита», Караваеву и Кузяеву приходится много работать в защите, а навыков прессинга Малкома им не хватает. Плюс Ловрен обнаглел – редко ошибается персонально. Если синхронизировался с обороной любимого «Ливерпуля», то пора Деяну начудить. Вероятность фокусов Кайо и Сорокина намного выше – в матче есть очевидный фаворит, но незачем выходить на поле, если планируешь безропотно проиграть. Сторожуку нужна идеальная работа левым флангом, чтобы отвлечь внимание от Волкова и Ионова, ведь на них будут нещадно давить Сантос, Вендел и Клаудиньо, а на замену выскочит Мостовой.

Долги прошлого

Мир нередко несправедлив. Галицкий болеет, а люди, которые заслуживают страдания, живее всех живых. Случайность — суровая тетка, но определяющая. А «Краснодар» — трагикомичная команда. Олейников забил им на 94-й минуте выездного для «Ахмата» матча победный гол дальним ударом. Несмешной цирк, если смотреть через оптику «горожан». «Ростов» дома горел «быкам» 0:2, а затем Карпин получил победу, хотя у Ионова был шикарный момент, чтобы морально похоронить соперника. Таких глупостей можно набрать много. Олусегун и Баньяц не забили «Крыльям Советов». Только в представленных матчах у «Краснодара» могло быть 9 пунктов вместо 1. Добавьте восемь очков в таблицу – вместо скромного шестого получите претендента на второе. Но ведь будет матч, когда «Краснодару» повезет. А пока помнят глупую домашнюю ничью с «Факелом» и поражение от «Спартака» 1:4.

«Зенит» в этом смысле другой, феноменально удачливая команда, не только мощная. Но если Сторожуку хочется в высшую тренерскую лигу, а у защитников Сафонова есть хотя бы крошка совести – увидим «Краснодар» на пике возможностей, на вершине самоотдачи и на верхнем полюсе концентрации. А если нет, то Семак лениво с помощью бешеных бразильцев увезет в Санкт-Петербург три очка. Но в таком случае «Краснодар» зафиксирует, что он хуже «Факела» по бойцовским качествам. Матчи против погромщиков из «Зенита» ведь всегда о самоуважении. Если показал максимум – нет вопросов, невзирая на счет, но часто бывает иначе, как знаем по бесстыдному примеру «Сочи».