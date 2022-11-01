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Без «Ливерпуля», но с «Арсеналом». Будущая первая четвёрка в АПЛ

вчера, 09:53
Грилиш

Главные тенденции вырисовываются уже сейчас.

В чемпионате Англии команды сыграли по 12-13 матчей. Достаточный отрезок, чтобы понимать состояние отдельных клубов и то, на что они способны уже по итогам сезона. Конечно, с определенными допущениями и возможностями. Поэтому в Daily Mail решили, что самое время оценить каждого из представителей верхней части турнирной таблицы на предмет сильных и слабых сторон в борьбе за место в первой четверке по итогам чемпионата. Конкуренция ведь в этом сезоне обещает быть как никогда жесткой. Давайте посмотрим, что у них получилось. Будем идти по текущему положению команд в лиге.

«Арсенал» — 1 место

Плюсы: «канониры» в нынешнем сезоне порой показывали просто блистательный футбол и ловили настоящий кураж, демонстрируя высокий уровень эффективности и свободы на поле. У них всего одно поражение в 12 матчах, победы над соперниками из «большой шестерки», такими как «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», так что их шансы на итоговое место в четверке кажутся высокими. Было бы странно видеть, как команда с такой налаженной атакой и обороной вылетит из зоны Лиги чемпионов. Команда Артеты вполне серьезно и на титул претендует.

Минусы: существенной проблемой, которая может стать сдерживающим фактором, является относительно слабая глубина состава. Травмы должны стать ахиллесовой пятой «Арсенала», как это регулярно случалось и в предыдущие годы. Даже в «сытые». Как видно из поражения в Лиге Европы от ПСВ, между основным составом и ротационной версией есть большая разница в возможностях. Особенно это касается полузащиты.

Вердикт: место в четверке. Все же «Арсенал» вряд ли растеряет потенциал настолько, чтобы выпасть из четверки. А вот за титул поборется, если избежит потерь по ходу сезона.

«Манчестер Сити» — 2 место

Плюсы: это же «Манчестер Сити» Гвардиолы! За последние пять лет он выиграл почти все внутри страны, в том числе четыре чемпионских титула. 99 голов в чемпионате в прошлом сезоне им оказалось мало, и они подписали Холанда, пожалуй, самого яркого форварда мира на данный момент, который забил уже 17 мячей в 11 матчах.

Минусы: для такой команды будет настоящей катастрофой финиш вне первой четверки АПЛ. В это вообще трудно поверить. В 12 последних сезонах «Сити» квалифицировался в Лигу чемпионов. И сейчас его позиции сильны как никогда. Трудно найти какие-то даже гипотетические минусы. Разве что какую-то эпидемию травм или апатии.

Вердикт: место в четверке. Тут не откроем Америку, если скажем, что это главный претендент на чемпионство.

«Тоттенхэм» — 3 место

Плюсы: Антонио Конте. Это победитель. И пусть его футбол не всегда красив, итальянец находит способ делать свою работу. О чем говорит превосходная форма «шпор» в конце прошлого сезона, когда они обыграли «Арсенал» в споре за место в ЛЧ. Сейчас «Тоттенхэм» играет не очень хорошо, но занимает третье место и всего на пять очков отстает от лидера. Это должно давать надежду на то, что когда команда раскачается, она сможет показывать еще более достойный результат.

Минусы: Антонио Конте. Итальянец не мастер идеальной атмосферы в команде. И она в «шпорах» сейчас портится. С ним трудно иметь дело, и назревает конфликт между Конте и Дэниэлом Леви, который привык править «Тоттенхэмом». Также команда все еще пытается найти баланс и зачастую выглядит пассивной. Можно взглянуть хотя бы на последний матч с «Борнмутом», где «шпоры» проигрывали 0:2, но все же сумели победить. Это показало силу воли, но сама угроза поражения, риск – это не то, что поспособствует высоким результатам впредь.

Вердикт: место в четверке. Конте все-таки всегда выполняет свою работу.

«Ньюкасл» — 4 место

Плюсы: команда Эдди Хау сейчас просто на высоте. Восемь игр без поражений, четвертая лучшая атака и лучшая защита в лиге. Все выглядит радужно для «сорок». Благодаря обогащению клуб не знает проблем с подпиткой в ключевых зонах. Команда уверена в себе, обрела стиль и смотрится симпатично. А перерыв на чемпионат мира даже пойдет на пользу, потому что «Ньюкасл» в отличие от конкурентов отправит в сборные не так много игроков и может потратить это время на накопление сил и отработку действий, пока конкуренты будут уставать и травмироваться.

Минусы: как и в случае с «Арсеналом» наблюдается нехватка глубины состава. И если травмы накатят, это чревато бедой. К тому же в больших матчах «Ньюкасл» еще показывает свою молодость и нестабильность. Да и противники постепенно освоятся, приспособятся к игре «сорок».

Вердикт: вряд ли место в четверке. Для «Ньюкасла» на данном этапе большим достижением будет финиш в первой шестерке. Слишком уж сильна конкуренция.

«Манчестер Юнайтед» — 5 место

Плюсы: тен Хаг все-таки что-то строит на «Олд Траффорд». После поражения 3:6 от «Манчестер Сити» у МЮ пошла серия из восьми матчей без проигрышей. И команда вновь демонстрирует стойкость. Налаживаются связи в атаке, в средней линии, образуются связки и стилевые характеристики.

Минусы: «проблема Роналду» по-прежнему давит на клуб. Пока она не решена, это будет внутренне периодически сдерживать прогресс команды. К тому же у МЮ нет эффективного стабильного центрфорварда при всей резвости Рэшфорда. «Юнайтед» забил всего 17 мячей. Это меньше, чем у «Брайтона», «Фулхэма» и даже «Лестера», который идет 18-м.

Вердикт: вряд ли место в четверке. МЮ еще нужно строиться. Это выглядит многообещающе, но с нынешними конкурентами вряд ли выстрелить удастся в этом сезоне.

«Челси» — 6 место

Плюсы: до недавнего поражения от «Брайтона» команда Поттера очень впечатляла, не проигрывая в девяти матчах и пропустив на этом отрезке всего четыре мяча. У Поттера много вариантов в составе, у него большая глубина, что станет ключевым моментом во второй части сезона, когда начнет накапливаться усталость. К тому же Поттер хороший тактик, который со временем лучше подстроит игру команды.

Минусы: как и во все предыдущие годы «Челси» не хватает уверенного бомбардира. Хаверц и Стерлинг – лучшие в команде, но всего с тремя голами каждый. Поражение от «Брайтона» со счетом 1:4 показало, что Поттеру предстоит еще много работы.

Вердикт: место в четверке. Поттер добился значительного прогресса в клубе за короткий срок, а значительная глубина состава, вероятно, сыграет ключевую роль на финишном отрезке.

«Фулхэм» — 7 место

Плюсы: команда Марку Силвы просто получает удовольствие от кампании, которой никто не мог ждать после повышения в классе. Митрович в превосходной форме, другие исполнители – тоже. Старт сезона от «Фулхэма» стал глотком свежего воздуха и демонстрацией куража.

Минусы: на одном кураже далеко не уедешь. «Фулхэму» просто не хватает уровня исполнителей для борьбы за четверку. По большому счету, задача команды по сохранению прописки в АПЛ не меняется. Нужно много работать над качественным усилением состава. На что указывает хотя бы третья худшая защита в лиге.

Вердикт: нет места в четверке. Само выживание в лиге будет хорошим результатом, а финиш в первой десятке – превосходным.

«Брайтон» — 8 место

Плюсы: победа над «Челси» стала напоминанием о том, насколько опасным может быть «Брайтон», а также о его талантах в составе. У «Брайтона» есть склонность создавать проблемы большим командам. В этом сезоне он обыграл помимо «Челси» еще и МЮ.

Минусы: тут, как и с «Фулхэмом» — команда просто не на том уровне. Нестабильность в голах это подтверждает. 12 из 19 мячей были забиты в трех матчах, а остальные семь – в девяти. Не хватает стабильного бомбардира, а также слаженности в работе с новым главным тренером Роберто Де Дзерби.

Вердикт: нет места в четверке. Но можно побороться за места в других еврокубках. Тут чем черт не шутит.

«Ливерпуль» — 9 место

Плюсы: несмотря на провальный старт, впереди еще долгий путь. А положительный момент в том, что отставание от первой четверки составляет всего восемь очков с игрой в запасе. Все могло быть и хуже. К тому же в команде еще очень много качественных игроков, блиставших в последние годы. Кроме того, у Клоппа есть опыт переворачивания ситуации с ног на голову.

Минусы: у «Ливерпуля» большие проблемы с командной работой. Ведь еще несколько месяцев назад «красные» были близки к «квадруплу», а сейчас выглядят неуверенными и лишенными качества. Полузащита допускает массовые провалы и не может связать оборону и атаку. Есть трудности и в других линиях, с отдельными исполнителями. В общем, Клоппу нужно поломать голову. А время идет.

Вердикт: нет места в четверке. В это, конечно, сложно поверить, но вряд ли «Ливерпулю» удастся так быстро все исправить, чтобы не допустить критического отставания от конкурентов.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 22:26
В принципе согласен с прогнозом. Единственное может быть Ньюкасл влезет в зону ЛЧ.
monah-10
monah-10
вчера в 14:42
Четверка Ливерпулю гарантировано, у них уже была эпидемия травм, когда второй круг они провалили, года три-четыре тому назад, и ничего, свое место заняли. Это Ливерпуль.
Бык без трезубца
Бык без трезубца
вчера в 14:32
Согласен с автором, что Ливерпулю будет сложно попасть в 4-ку. Тут навалилась массовая проблема, т.е. проблема в защите и в нападении (голы даются с трудом).
Что касается Тоттенхэма, при всем уважении к Конте, я не знаю почему многие так верят в то что Конте способен попасть в 4-ку, хотя тренер классный, но это не гарантия путевки в ЛЧ. А все потому что шпоры играют плохо, настолько плохо, что на старте сезона они уже выжаты. Нет ничего необычного в игре шпор. В прошлом сезоне они играли куда лучше.
Что касается МЮ, то мне кажется что манкунианцы могут попасть в 4- ку, также как и Челси.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 12:35
Ливерпуль нуждается в перезагрузке!
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 11:35
Зато какое возрождение Арсенала!!!!
Elliada
Elliada
вчера в 10:45
Думаю, в четверке будут МС, Арсенал, Тоттенхэм и Челси. МЮ и Ливерпуль займут 5 и 6 места.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 09:57
В декабре буду играть в группе без призов, если конечно никто не против, Поздравляю победителя прошлого месяца.
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