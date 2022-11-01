Шанс избавиться от Симеоне. Вылет из ЛЧ имеет свои плюсы для «Атлетико», «Барсы» и «Аякса»

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вчера, 19:51

Тренерские проблемы и вопрос позиционирования.

Многие поспешили назвать вылет «Барселоны» в Лигу Европы провалом. Великий клуб проиграл конкуренцию «Интеру» и не смог ничего противопоставить «Баварии». Дошло даже до разговоров об отставке Хави. Проблема в том, что за проход каталонцев в следующую стадию ЛЧ говорит только их статус, но никак не сложившееся положение.

В схожей ситуации «Ювентус», «Аякс» и «Атлетико». Для каждой команды продолжение сезона во втором по значимости еврокубке неудачей считать не стоит. Объясняем, почему и рассуждаем, чем ЛЕ может помочь кризисным коллективам.

«Барселоне» стоит избавиться от огромных амбиций

Говорить о проблемах с финансами – и делать все для их продолжения. Так «Барса» действовала на трансферном рынке этим летом. Лапорта просил ветеранов клуба согласиться на уменьшение зарплаты, договаривался со спонсорами получить больше денег по контрактам сейчас (в ущерб последующим выплатам) – это можно назвать кризис-менеджментом.

Но быть последовательным в этом курсе мешает имидж – у великой команды должны быть великие игроки. Так, в составе «блауграны» и так выступал нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, причем успешно. Однако на рынке появился Роберт Левандовски – и каталонцы тут же провели необязательную рокировку. Поляк перешел в «Барсу», а габонца отдали «Челси». Смысла в таком ходе ноль – и с Обамеянгом «сине-гранатовые» продолжали бы забивать, несильно потеряли бы в результате.

Второй ляп – подписание Рафиньи при имеющемся Дембеле. Оба – профильные правые вингеры. При этом намного проще выбрать игрока ротации и заплатить меньше. Или, если дело в левом фланге, взять футболиста изначально на эту позицию, а не ломать голову над выбором позиции для 25-летнего бразильца.

В довершение – сорвавшийся трансфер де Йонга. Френки безусловно весомый актив для «Барсы», но и зарплата у него соответствующая. Это при том, что в центре поля хорошо проявляют себя Педри и Гави, а Бускетс не растерял свой класс.

Вся кампания «Барселоны» выглядит как полумера – и из кризиса выбраться, и статус сохранить. Может, хоть вылет в Лигу Европы отрезвит руководство. Сейчас это объективный уровень клуба. И увольнять наставника за такие показатели не стоит – в чемпионате «Барса» вторая, да и за еврокубок продолжает бороться.

«Аякс» оправится от больших потерь

Большая распродажа и внушительные 100 миллионов евро от «Юнайтед» за Антони – огромный плюс, когда получается правильно распорядиться деньгами. Но амстердамцы потеряли много лидеров и не нашли соответствующей замены. Больше нет Райана Гравенберга, Лисандро Мартинеса, Себастьена Аллера. В перспективе может уйти Эдсон Альварес – он очень хотел в «Челси» минувшим летом:

Я очень разочарован этим. Но я убежден, что в один прекрасный день я перейду в большой клуб. Мы не ожидали, что «Челси» сделает еще одно предложение в конце августа. Это была сложная ситуация. «Аякс» ничего не мог уже сделать.

А новичкам еще надо адаптироваться в новом клубе.

Вылет из группы с «Ливерпулем» и «Наполи» — не провал вовсе. «Аяксиды» не могут похвастаться таким запасом мощности и феномен сезона 2018/19 здесь – не показатель.

ЛЕ сняла с «Аякса» груз ответственности, можно продолжить международное турне, не потеряв ход в чемпионате. И иметь много матчей, чтобы наигрывать новобранцев.

«Ювентус» решит, что делать с Аллегри

Идеи идеального тренера для Поля Погба после второго прихода в «бьянконери» перестали работать. Кризис «Юве» приобретает затяжной характер, а еще хуже делают травмы лидеров – вслед за французским полузащитником в лазарете оказались Анхель Ди Мария, Федерико Кьеза, Душан Влахович, Леандро Паредес, Бремер и Леонардо Бонуччи. С таким списком травмированных свободолюбие Аллегри обернулось бессистемностью, постоянной осторожностью и театральными эмоциями.

«Старая синьора» готовится к худшему сценарию, при котором с Массимилиано придется прощаться. В списке кандидатов действующий наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте, при котором Погба тоже был хорош.

Хотя принимать решение о смене рулевого уже осенью «Ювентус» не станет – все точки над i расставит выступление в евровесне и Серии А.

«Атлетико» разберется с будущим Симеоне

Бывает такой момент, когда прежние идеи перестают давать результат, а на поиск новых нет сил или желания. Случай с Диего Симеоне как раз подходит под это описание. «Матрасники» лишились шансов на плей-офф Лиги чемпионов – вполне вероятно, что это пойдет им на пользу.

Для начала стоит сделать выводы по покупке Жоау Фелиша. В клубе молодой португалец уже давно, приходил как замена Антуану Гризманну. Но француз вернулся в мадридский коллектив, появилась дилемма – с одной стороны статусный француз, которому доверяет главный тренер. С другой – форвард за 120+ миллионов евро. А ведь такой дорогой актив в последних матчах и в старте не выходит. Даже в оборонительной системе «Атлетико» его 8 голов – минимальный выхлоп от вложенных средств.

Второй вопрос – что делать с главным тренером? Его идеи слишком специфичны и выбирать под них усиление довольно сложно. Пример – тот же трансфер Фелиша, которого теперь никак не разместить на поле с Антуаном. Терпеть это было можно, когда мадридцы систематически выходили в следующую стадию ЛЧ и боролись за медали в Ла Лиге. «Матрасники» и сейчас идут в тройке национального первенства, но 3-е место в группе B с «Брюгге» и «Порту» в топ-2 говорит о многом – к тому же команду еще способен обогнать «Байер».