«Локомотив» выиграл четыре из пяти дерби у ЦСКА. Идеальный момент, чтобы перезагрузить сезон

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вчера, 21:53

У фаворита три подряд ничьи в РПЛ .

«Локомотив» не уступает ЦСКА по ударам в створ

ЦСКА в трех турах забил двенадцать мячей, еще в одиннадцати матчах лишь шестнадцать. Каждый четвертый мяч – автогол или пенальти. Процент ударов в створ от общего количества у «железнодорожников» выше. Также учтем количество. «Локомотив» нанес 73 метких выстрела по чужим воротам, ЦСКА лишь на пять больше. А вот дальше включается то, что важнее количества – качество. По xG «армейцы» ожидаемо намного выше, чем соперник. Также пропасть между командами по соотношению голов к точным ударам – 0.19 против 0.28.

В переводе с языка цифр это значит, что ЦСКА может похвастаться приличной реализацией шансов в сезоне. Не стоит путать общую статистику с игрой в отдельных матчах. Иногда случались заметные сбои, Гайич не попадал в ворота. Но чаще Чалов, Карраскаль и Медина свои хорошие моменты реализовывали. У «Локомотива» все намного грустнее. У них в атаке три Заболотных и Миранчук. Камано и Изидор могли забивать чаще. Керк слишком вяло открывается на ударных позициях. А Игнатьев умудрился забить четыре мяча, но у Ивана хет-трик против «Оренбурга».

Гильерме опережает Акинфеева по проценту сэйвов

Все подзаголовки правдивые, но для того и нужна в футболе аналитика, чтобы не смотреть на цифры как на истину без потребности в контексте. Например, то, что «Локомотив» часто доводит атаки до точных ударов – отсылка к классу нападающих. Изидор, Камано, Керк и Миранчук явно не худший квартет в атаке в РПЛ по уровню. Но реализация расставляет все по местам. «Локомотив» забил намного меньше мячей, чем ЦСКА . Оборону сравнивать глупо, «Локомотив» у зоны вылета. Но есть одна зацепка для Федорова.

Гильерме вернулся в основу после ухода немцев, после двух сыгранных в РПЛ матчей у ветерана достойная статистика. Двенадцать ударов – девять сэйвов. Выборка маленькая, но показывает, как опытный голкипер может реагировать на плохую игру в обороне. Причем важно, что в двух матчах пропустил три мяча, из которых два – с пенальти в дерби против «Динамо». У Акинфеева процент сэйвов ниже. И Худяков хорошо тащил, но в его случае было много «расстрелов» в упор и грубейших ляпов защитников.

У «железнодорожников» лучший высокий прессинг

По показателю, который отражает интенсивность отбора мяча на чужой половине, «Локомотив» первый в РПЛ . Выше, чем «Спартак». А ЦСКА на скромном десятом месте. Но что это значит для «армейцев»? Федотов сознательно отдает мяч. Его команде неудобно вечно играть первым номером, примером служит поединок против «Торпедо» в РПЛ . ЦСКА уютнее, когда фазы игры чередуются. «Локомотив» при немцах был одержим высоким отбором, поэтому будет удобным соперником?

И да, и нет. Тренер Федоров начал подстраиваться под соперников. С «Торпедо» команда играла в старом стиле, против «Динамо» — дело не только в сопернике, но и в плане на игру, реакцией на гол на первой минуте в чужие ворота стали действия на своей половине без мяча. Выбрав самых опытных в центр защиты – Едвая и Баринова, «Локомотив» продолжал ошибаться, вообще не мешал Захаряну создавать моменты, но с игры Гильерме не пропускал. ЦСКА наоборот иногда явно не хватает высокого прессинга.

ЦСКА крайне важно не проиграть в дерби фланги

Характеристика xGBuinldup позволяет выявить в команде людей, которые сильнее всего влияют на создание моментов. У сильных команд это в основном полузащитники и один из центрбеков. Например, у «Манчестер Сити» первое место у Родри. Дальше идут Диаш, Де Брюйне, Бернарду и Канселу. У ЦСКА , где схема «3-4-2-1», ожидаемо на первом месте Мойсес. Плохая новость для «армейцев» — бразилец пропустит тур с двумя дерби. Слева сыграет Обляков, а Иван полузащитник, как ни крути.

У «Локомотива» первые места по названному показателю занимают Тикнизян – левый латераль, и Баринов. А вот по последним пасам, кроме игроков атаки, выделяются Живоглядов и Карпукас. У «железнодорожников» сильная команда, которая играет ужасно. Не получали качественных указаний, просели физически и морально, что вылилось в серию из шести поражений в семи турах РПЛ . Но если говорим о понятии сильного футбола – высоком прессинге, выходе из обороны через центр и один из флангов, включениях второго латераля в финальной трети, то «Локомотив» не отстает. Гайич против Тикнизяна – важная дуэль, как и Живоглядов против Облякова с Карраскалем.

Обе команды не уважают главных диспетчеров

Обляков в прошлом сезоне создавал моменты и собрал шесть ассистов, команда его понимала, невзирая на то, что Иван нередко выступал на фланге. Чалов сейчас мог иметь четыре ассиста вместо одного. Умно открывается, но на Федора напарники реагирует примерно так, как футболисты «Локомотива» на усилия Миранчука. Антон собрал 26 передач под удары (у Сперцяна 34 паса, у Нобоа — 31), но в ответ получил три ассиста. Это на один меньше, чем у ветерана «Сочи» Бурмистрова, или чем у латераля той же команды Макарчука.

Не всегда моменты, которые создавал Антон Миранчук, были качественными. Но вспомните, как Камано и Керк пропадали с радаров на целые таймы, после чего их приходилось менять. Изидор и Игнатьев в плане поиска позиции работают более ловко, но Миранчук не получил такой же реакции на свои старания, как тот же Сперцян – автор пяти ассистов. Чалов тоже мог рассчитывать на большее. У него в окружении Медина и Карраскаль, оба нередко оказывались на ударных позициях, Федор уступал им место в центре атаки.

«Локомотив» — невероятно неудобный соперник

Для ЦСКА в чемпионатах России. Разница между командами в таблице колоссальная – фаворит набрал двадцать шесть пунктов, а у «Локомотива» только двенадцать очков. Но здесь важно не допускать ошибку европейских соперников прошлогоднего «Спартака», который был девятым в таблице. На один мяч можно собраться, что доказали успехи в Лиге Европы, победы над «Лестером» и «Наполи». «Локомотив» — депрессивная команда, заждались главного тренера. Галактионов отказался начинать с дерби с «Динамо» и ЦСКА , и его можно понять.