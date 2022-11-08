«Штутгарт» — «Герта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Штутгарт» — «Герта», который состоится 8 ноября 2022 года

«Штутгарт»

Шестнадцатую строчку турнирной таблицы Бундеслиги занимают «швабы». Предлагаем освежить в памяти несколько крайних матчей команды из Штутгарта. С разгромным счётом в 1/16 Кубка Германии «швабы» обыграли «Арминию». Всухую, пропустив пять голов от соперника, «Штутгарт» проиграл дортмундской «Боруссии» в матче 11-го тура чемпионата Германии. Уже к четвёртой минуте матча «швабы» уступали «Аугсбургу» в игре позапрошлого тура, но поединок завершился победой «Штутгарта».

Менхенгладбахской команде «швабы» проиграли со счётом 1:3 в матче прошлого тура.

«Герта»

«Старая дама» в чемпионате Германии занимают на данный момент пятнадцатое место. В 10-ом туре Бундеслиги «Герта» на выезде уступила с разницей в один мяч «РБ Лейпцигу». На три гола от «красных быков» гости ответили только двумя. Над «Шальке» в игре следующего тура «бело-голубые» одержали победу. За две минуты до окончания основного времени «Герта» забила победный гол в игре с «горняками». С минимальным счётом «бело-голубые» проиграли «бременцам».

«Старая дама» уступила в матче прошлого тура со счётом 2:3 мюнхенской «Баварии».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Штутгарт» – 1.95

Ничья – 3.80

Победит «Герта» – 3.80

Победит «Штутгарт» с форой -1.5 – 3.25

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.72

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.13

Статистика

Из десяти матчей в четырёх «швабы» выиграли своих соперников

За аналогичный период «бело-голубые» обыграли своих оппонентов в трёх поединках

В трёх крайних очных встречах «Штутгарт» не выигрывает у «Герты».

Прогноз

«Штутгарт» имеет возможность прервать безвыигрышную серию в предстоящем матче. «Швабы» не упустят этот шанс. Компания Pinnacle на победу «Штутгарта» предлагает коэффициент 1.95.