«РБ Лейпциг» — «Фрайбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «РБ Лейпциг» — «Фрайбург», который состоится 9 ноября 2022 года

«РБ Лейпциг»

«Красные быки» из Лейпцига находятся на шестой строчке турнирной таблицы Бундеслиги. Ознакомимся с некоторыми матчами команды за последнее время. В 5-ом туре группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» одержал победу над мадридским «Реала». На своём поле в позапрошлом туре «красные быки» обыграли «фармацевтов» из Леверкузена. С разгромным счётом взяли верх над донецким «Шахтёром».

В гостях «РБ Лейпциг» выиграл у «Хоффенхайма» со счётом 3:1 на прошлых выходных.

«Фрайбург»

В чемпионате Германии «бразильцы из Брайсгау» занимают второе место. В 5-ом туре группового этапа Лиги Европы «красно-белые» сыграли вничью с греческим «Олимпиакосом». «Горняков» в 12-ом туре Бундеслиги «Фрайбург» обыграл на выезде. Ничейным исходом завершилась встреча с командой «Карабах» в рамках матча следующего тура Лиги Европы.

«Бразильцы из Брайсгау» в прошлом туре Бундеслиги со счётом 2:0 взяли верх над «Кёльном».

Котировки БК Pinnacle

Победит «РБ Лейпциг» – 1.77

Ничья – 4.10

Победит «Фрайбург» – 4.30

Победит «РБ Лейпциг» с форой -1.5 – 2.81

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.65

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.24

Статистика

Одиннадцать матчей к ряду длится беспроигрышная серия «красных быков»

Шесть игр подряд не проигрывает «Фрайбург»

Исходом «тотал больше 2.5 голов за игру» завершились три очные встречи из пяти крайних.

Прогноз

Обе команды достаточно сильны и отдать предпочтение одной из них не так уж и просто. Статистика указывает нам, что обычно встречи данных клубов отличаются высокой результативностью. Компания Pinnacle на исход в матче «тотал больше 2.5 голов за игру» предлагает коэффициент 1.65.