«РБ Лейпциг» — «Фрайбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «РБ Лейпциг» — «Фрайбург», который состоится 9 ноября 2022 года
«РБ Лейпциг»
«Красные быки» из Лейпцига находятся на шестой строчке турнирной таблицы Бундеслиги. Ознакомимся с некоторыми матчами команды за последнее время. В 5-ом туре группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» одержал победу над мадридским «Реала». На своём поле в позапрошлом туре «красные быки» обыграли «фармацевтов» из Леверкузена. С разгромным счётом взяли верх над донецким «Шахтёром».
В гостях «РБ Лейпциг» выиграл у «Хоффенхайма» со счётом 3:1 на прошлых выходных.
«Фрайбург»
В чемпионате Германии «бразильцы из Брайсгау» занимают второе место. В 5-ом туре группового этапа Лиги Европы «красно-белые» сыграли вничью с греческим «Олимпиакосом». «Горняков» в 12-ом туре Бундеслиги «Фрайбург» обыграл на выезде. Ничейным исходом завершилась встреча с командой «Карабах» в рамках матча следующего тура Лиги Европы.
«Бразильцы из Брайсгау» в прошлом туре Бундеслиги со счётом 2:0 взяли верх над «Кёльном».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «РБ Лейпциг» – 1.77
- Ничья – 4.10
- Победит «Фрайбург» – 4.30
- Победит «РБ Лейпциг» с форой -1.5 – 2.81
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.65
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.24
Статистика
- Одиннадцать матчей к ряду длится беспроигрышная серия «красных быков»
- Шесть игр подряд не проигрывает «Фрайбург»
- Исходом «тотал больше 2.5 голов за игру» завершились три очные встречи из пяти крайних.
Прогноз
Обе команды достаточно сильны и отдать предпочтение одной из них не так уж и просто. Статистика указывает нам, что обычно встречи данных клубов отличаются высокой результативностью. Компания Pinnacle на исход в матче «тотал больше 2.5 голов за игру» предлагает коэффициент 1.65.