«Манчестер Сити» — «Брентфорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1668211732

сегодня, 03:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Брентфорд», который состоится 13 ноября 2022 года

«Манчестер Сити»

«Небесно-голубые» занимают второе место в чемпионате Англии. Рассмотрим несколько матчей «горожан», чтобы оценить готовность команды к предстоящей встрече с «пчёлами». С минимальным счётом «Манчестер Сити» одержал победу над «Лестером» в гостях. В 6-ом туре группового этапа Лиги чемпионов «небесно-голубые» взяли верх над «Севильей» со счётом 3:1. На прошлых выходных «горожане» обыграли «дачников» в матче прошлого тура Премьер-лиги.

В 1/16 Кубка английской лиги «Манчестер Сити» выиграл у «Челси» со счётом 2:0.

«Брентфорд»

В Премьер-лиге «пчёлы» находятся на одиннадцатой строчке турнирной таблицы. Вспомним крайние несколько футбольных поединков с участием «Брентфорда». С разгромным счётом «пчёлы» проиграли на выезде «вилланам». Дома разошлись миром с «волками» из Вулверхэмптона. С «лесниками» на выезде «Брентфорд» раскатал результативную ничью. Автогол под конец поединка не позволил «пчёлам» одержать победу в матче.

После серии пенальти «Брентфорд» проиграл «Гиллингему» со счётом 1:2 в Кубке английской лиги.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Сити» – 1.12

Ничья – 10.00

Победит «Брентфорд» – 21.00

Победит «Манчестер Сити» с форой -2.5 – 1.93

Тотал голов больше 3.5 голов – 1.85

Тотал голов меньше 3.5 голов – 2.00

Статистика

В семи матчах из десяти последних «небесно-голубые» обыграли своих оппонентов

За тот же период только в двух футбольных поединках «пчёлы» проиграли

Исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру» завершились две очные встречи команд.

Прогноз

На два очка отстают «горожане» от «канониров» и в предстоящей встрече с «пчёлами» команда из Манчестера не упустит возможность набрать три очка. Компания Pinnacle на победу футбольной команды «Манчестер Сити» с форой -2.5 предлагает коэффициент 1.93.