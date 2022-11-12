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«Наполи» — «Удинезе» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 11:02
«Наполи» — «Удинезе» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Наполи» — «Удинезе», который состоится 12 ноября 2022 года

«Наполи»

«Наполи» очень уверенно проходит свой путь в чемпионате Италии и имеет поразительную серию побед, которая позволяет команде лидировать. Коллектив набрал уже 38 очков и опережает ближайшего соперника на восемь очков. В Лиге Чемпионов несмотря на поражение в последнем туре, неаполитанцы заняли первое место. В предстоящем поединке от хозяев ждут только победы, которая еще больше укрепит лидерство.

08 ноября «Наполи» на своем поле обыграл «Эмполи» (2:0), а пятого числа выиграл важный матч на выезде у «Аталанты» (2:1).

«Удинезе»

У «Удинезе» появился вполне прогнозируемый спад в игре, который вылился в серию без побед из нескольких матчей, большинство из которых завершилось ничейным результатом. Перед стартом очередного тура коллектив идет на восьмом месте с 24 баллами, и чтобы вернуться в первую пятерку, необходимо вернуть победы. Матч обещает быть интересным и приковывает взгляды большого количества болельщиков.

08 октября «Удинезе» сыграл вничью со «Специей» (1:1), а четвертого числа с тем же счетом разошелся миром с «Лечче» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Наполи» – 1.6
  • Ничья – 4.7
  • Победит «Удинезе» – 6.3

Статистика

  • «Удинезе» не выигрывает уже семь матчей подряд во всех турнирах
  • «Наполи» выиграл девять из десяти последних домашних матчей
  • Шесть из семи последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Наполи» выиграл пять последних матчей у «Удинезе»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Наполи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. Команда играет на своем стадионе и захочет уйти непобежденной на большой перерыв в сезоне. Прогнозируем победу хозяев в 1-2 мяча.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:01
Хозяева не проиграют этот матч
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