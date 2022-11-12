«Наполи» — «Удинезе» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Наполи» — «Удинезе», который состоится 12 ноября 2022 года

«Наполи»

«Наполи» очень уверенно проходит свой путь в чемпионате Италии и имеет поразительную серию побед, которая позволяет команде лидировать. Коллектив набрал уже 38 очков и опережает ближайшего соперника на восемь очков. В Лиге Чемпионов несмотря на поражение в последнем туре, неаполитанцы заняли первое место. В предстоящем поединке от хозяев ждут только победы, которая еще больше укрепит лидерство.

08 ноября «Наполи» на своем поле обыграл «Эмполи» (2:0), а пятого числа выиграл важный матч на выезде у «Аталанты» (2:1).

«Удинезе»

У «Удинезе» появился вполне прогнозируемый спад в игре, который вылился в серию без побед из нескольких матчей, большинство из которых завершилось ничейным результатом. Перед стартом очередного тура коллектив идет на восьмом месте с 24 баллами, и чтобы вернуться в первую пятерку, необходимо вернуть победы. Матч обещает быть интересным и приковывает взгляды большого количества болельщиков.

08 октября «Удинезе» сыграл вничью со «Специей» (1:1), а четвертого числа с тем же счетом разошелся миром с «Лечче» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Наполи» – 1.6

Ничья – 4.7

Победит «Удинезе» – 6.3

Статистика

«Удинезе» не выигрывает уже семь матчей подряд во всех турнирах

«Наполи» выиграл девять из десяти последних домашних матчей

Шесть из семи последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Наполи» выиграл пять последних матчей у «Удинезе»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Наполи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. Команда играет на своем стадионе и захочет уйти непобежденной на большой перерыв в сезоне. Прогнозируем победу хозяев в 1-2 мяча.