«Наполи» — «Удинезе» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Наполи» — «Удинезе», который состоится 12 ноября 2022 года
«Наполи»
«Наполи» очень уверенно проходит свой путь в чемпионате Италии и имеет поразительную серию побед, которая позволяет команде лидировать. Коллектив набрал уже 38 очков и опережает ближайшего соперника на восемь очков. В Лиге Чемпионов несмотря на поражение в последнем туре, неаполитанцы заняли первое место. В предстоящем поединке от хозяев ждут только победы, которая еще больше укрепит лидерство.
08 ноября «Наполи» на своем поле обыграл «Эмполи» (2:0), а пятого числа выиграл важный матч на выезде у «Аталанты» (2:1).
«Удинезе»
У «Удинезе» появился вполне прогнозируемый спад в игре, который вылился в серию без побед из нескольких матчей, большинство из которых завершилось ничейным результатом. Перед стартом очередного тура коллектив идет на восьмом месте с 24 баллами, и чтобы вернуться в первую пятерку, необходимо вернуть победы. Матч обещает быть интересным и приковывает взгляды большого количества болельщиков.
08 октября «Удинезе» сыграл вничью со «Специей» (1:1), а четвертого числа с тем же счетом разошелся миром с «Лечче» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Наполи» – 1.6
- Ничья – 4.7
- Победит «Удинезе» – 6.3
Статистика
- «Удинезе» не выигрывает уже семь матчей подряд во всех турнирах
- «Наполи» выиграл девять из десяти последних домашних матчей
- Шесть из семи последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Наполи» выиграл пять последних матчей у «Удинезе»
Прогноз
Сделать ставку на победу «Наполи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. Команда играет на своем стадионе и захочет уйти непобежденной на большой перерыв в сезоне. Прогнозируем победу хозяев в 1-2 мяча.