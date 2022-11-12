«Аугсбург» — «Бохум»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Аугсбург» — «Бохум», который состоится 12 ноября 2022 года
«Аугсбург»
«Фуггеры» в чемпионате Германии находятся на четырнадцатой строчке турнирной таблицы. Рассмотрим несколько крайних матчей с участием «красно-зелёных». Результативной ничьёй завершилась игра 11-го тура Бундеслиги с «быками» из Лейпцига. Открыв счёт первыми, «фуггеры» уступили с разницей в один мяч «швабам». В позапрошлом туре чемпионата Германии «красно-зелёные» проиграли дома франкфуртскому «Айнтрахту».
Со счётом 2:2 «Аугсбург» раскатал ничью с берлинским «Унионом».
«Бохум»
В Бундеслиге «несгибаемые» занимают предпоследнее место в турнирной таблице, опережая «Шальке» всего лишь на одно очко. На своём поле «Бохум» выиграл у берлинского «Униона» в 11-ом туре чемпионата Германии. Пропустив четыре мяча, «невыбиваемые» всухую проиграли «волкам» из Вольфсбурга. Также с большим счётом «Бохум» был повержен дортмундской «Боруссией».
«Несгибаемые» в прошлом туре Бундеслиги со счётом 2:1 обыграли «жеребят» из Менхенгладбаха.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Аугсбург» – 2.48
- Ничья – 3.40
- Победит «Бохум» – 2.90
- Победит «Аугсбург» с форой -1.5 – 4.35
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.80
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.05
Статистика
- Семь матчей подряд «фуггеры» не выигрывают
- В пяти играх из десяти последних «несгибаемые» уступили своим оппонентам
- Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом «обе забьют — нет».
Прогноз
Команды в последнее время радуют своих болельщиков обилием голов. В предстоящей встрече можно ожидать результативную игру. Компания Pinnacle на исход «тотал больше 2.5 голов за игру» предлагает коэффициент 1.80.