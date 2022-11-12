Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Аугсбург» — «Бохум»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 12:54
«Аугсбург» — «Бохум»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Аугсбург» — «Бохум», который состоится 12 ноября 2022 года

«Аугсбург»

«Фуггеры» в чемпионате Германии находятся на четырнадцатой строчке турнирной таблицы. Рассмотрим несколько крайних матчей с участием «красно-зелёных». Результативной ничьёй завершилась игра 11-го тура Бундеслиги с «быками» из Лейпцига. Открыв счёт первыми, «фуггеры» уступили с разницей в один мяч «швабам». В позапрошлом туре чемпионата Германии «красно-зелёные» проиграли дома франкфуртскому «Айнтрахту».

Со счётом 2:2 «Аугсбург» раскатал ничью с берлинским «Унионом».

«Бохум»

В Бундеслиге «несгибаемые» занимают предпоследнее место в турнирной таблице, опережая «Шальке» всего лишь на одно очко. На своём поле «Бохум» выиграл у берлинского «Униона» в 11-ом туре чемпионата Германии. Пропустив четыре мяча, «невыбиваемые» всухую проиграли «волкам» из Вольфсбурга. Также с большим счётом «Бохум» был повержен дортмундской «Боруссией».

«Несгибаемые» в прошлом туре Бундеслиги со счётом 2:1 обыграли «жеребят» из Менхенгладбаха.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Аугсбург» – 2.48
  • Ничья – 3.40
  • Победит «Бохум» – 2.90
  • Победит «Аугсбург» с форой -1.5 – 4.35
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.80
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.05

Статистика

  • Семь матчей подряд «фуггеры» не выигрывают
  • В пяти играх из десяти последних «несгибаемые» уступили своим оппонентам
  • Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом «обе забьют — нет».

Прогноз

Команды в последнее время радуют своих болельщиков обилием голов. В предстоящей встрече можно ожидать результативную игру. Компания Pinnacle на исход «тотал больше 2.5 голов за игру» предлагает коэффициент 1.80.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк аугсбург
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 16:43
Хозяева не проиграют этот матч
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 