Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Байер» — «Штутгарт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 14:24
«Байер» — «Штутгарт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Байер» — «Штутгарт», который состоится 12 ноября 2022 года

«Байер»

«Фармацевты» в чемпионате Германии находятся на тринадцатой строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с несколькими крайними матчами «львов», чтобы оценить степень готовности команды к игре со «швабами». В 12-ом туре Бундеслиги «РБ Лейпцигу» на их поле «львы» уступили. Нулевую ничью раскатали «11 рабочих» с «Брюгге» в Лиге чемпионов. В позапрошлом туре чемпионата Германии с разгромным счётом «Байер» одержал победу над берлинским «Унионом».

Пропустив первыми «фармацевты» со счётом 2:1 взяли верх над «Кёльном».

«Штутгарт»

В Бундеслиге «швабы» занимают после четырнадцати туров пятнадцатое место. Рассмотрим последние игры команды из Штутгарта. Дортмундской «Боруссии» всухую, пропустив пять голов, «Штутгарт» проиграл на выезде в матче 11-го тура. С разницей в один мяч был обыгран «Аугсбург» в игре следующего тура чемпионата. Менхенгладбахская «Боруссия» на своём поле одержала победу над «швабами».

Со счётом 2:1 в матче прошлого тура «Штутгарт» выиграл у «Герты».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Байер» – 1.75
  • Ничья – 4.10
  • Победит «Штутгарт» – 4.40
  • Победит «Байер» с форой -1.5 – 2.73
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.57
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.36

Статистика

  • В трёх матчах из десяти крайних «львы» взяли верх над своими оппонентами
  • «Швабы» обыграли своих соперников в пяти поединках за тот же период
  • Исходом «обе забьют — да» завершились пять последних очных встреч.

Прогноз

«Фармацевты» в крайних двух турах одержали победы над сильными соперниками. Предстоящая встреча не станет исключением. Компания Pinnacle на победу «Байера» предлагает коэффициент 1.75.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк байер
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 18:06
Хозяева не проиграют этот матч
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 