«Байер» — «Штутгарт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Байер» — «Штутгарт», который состоится 12 ноября 2022 года

«Байер»

«Фармацевты» в чемпионате Германии находятся на тринадцатой строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с несколькими крайними матчами «львов», чтобы оценить степень готовности команды к игре со «швабами». В 12-ом туре Бундеслиги «РБ Лейпцигу» на их поле «львы» уступили. Нулевую ничью раскатали «11 рабочих» с «Брюгге» в Лиге чемпионов. В позапрошлом туре чемпионата Германии с разгромным счётом «Байер» одержал победу над берлинским «Унионом».

Пропустив первыми «фармацевты» со счётом 2:1 взяли верх над «Кёльном».

«Штутгарт»

В Бундеслиге «швабы» занимают после четырнадцати туров пятнадцатое место. Рассмотрим последние игры команды из Штутгарта. Дортмундской «Боруссии» всухую, пропустив пять голов, «Штутгарт» проиграл на выезде в матче 11-го тура. С разницей в один мяч был обыгран «Аугсбург» в игре следующего тура чемпионата. Менхенгладбахская «Боруссия» на своём поле одержала победу над «швабами».

Со счётом 2:1 в матче прошлого тура «Штутгарт» выиграл у «Герты».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Байер» – 1.75

Ничья – 4.10

Победит «Штутгарт» – 4.40

Победит «Байер» с форой -1.5 – 2.73

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.57

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.36

Статистика

В трёх матчах из десяти крайних «львы» взяли верх над своими оппонентами

«Швабы» обыграли своих соперников в пяти поединках за тот же период

Исходом «обе забьют — да» завершились пять последних очных встреч.

Прогноз

«Фармацевты» в крайних двух турах одержали победы над сильными соперниками. Предстоящая встреча не станет исключением. Компания Pinnacle на победу «Байера» предлагает коэффициент 1.75.