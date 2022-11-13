«Химки» — «Сочи» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Химки» — «Сочи», который состоится 13 ноября 2022 года

«Химки»

Команда делала много футбольных и нефутбольных ритуалов и наконец-то смогла прервать длительную серию без побед в чемпионате России. Тем не менее, «Химки» все еще находятся в очень затруднительном положении, ведь идут на предпоследнем месте в таблице с 12 баллами и очень нуждаются в очках. В домашней встрече коллектив может приложить все усилия, чтобы добиться еще одного успеха с не самым стабильным «Сочи».

04 ноября «Химки» на своем поле обыграли «Оренбург» (2:0), а 29 октября были разгромлены на выезде московским «Динамо» (1:6).

«Сочи»

«Сочи» почти не выигрывают и конфликты внутри коллектива не стихают по разным причинам. Коллектив провалил первую часть сезона и на данный момент занимает только девятое место с 22 баллами, что немного удивляет, учитывая его результат в прошлом сезоне. В выездном матче с аутсайдером можно будет понаблюдать насколько ситуация в стане гостей сложная, отталкиваясь от качества игры и результата.

05 ноября «Сочи» смог отобрать очки у «Спартака» (1:1), а 30 октября поделил их в поединке с «Уралом» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Химки» – 4

Ничья – 4

Победит «Сочи» – 1.83

Статистика

«Сочи» выиграл всего один матч из десяти последних во всех турнирах

Шесть из семи домашних матчей «Химок» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Сочи» одержал три победы над «Химками» в последних пяти встречах

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4. «Химки» должны были немного поверить в себя и на предстоящий матч выйдут заряженными. Предполагаем, что команды смогут обменяться голами, но в итоге поделят очки.