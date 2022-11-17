Аргентина – Саудовская Аравия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Аргентина – Саудовская Аравия, который состоится 22 ноября 2022 года

Аргентина

В рейтинге ФИФА сборная Аргентины занимает третье место. Предлагаем вспомнить несколько последних матчей «бело-голубых». Все четыре товарищеские встречи, которые команда успела провести до начала мундиаля, завершились победами аргентинцев. С разгромным счётом аргентинская сборная одержала победу над эстонской командой. С одинаковым счётом 3:0 «бело-голубые» взяли верх над сборными Гондураса и Ямайки.

Со счётом 5:0 аргентинцы обыграли сборную ОАЭ .

Саудовская Аравия

«Соколы» находятся на пятьдесят первой строчке рейтинга ФИФА . Рассмотрим крайние матчи сборной Саудовской Аравии, чтобы оценить степень готовности команды к игре с «бело-голубыми». Нулевую ничью раскатали саудовцы в игре со сборной Гондураса. С минимальным счётом «зелёные» взяли верх над «викингами» из Исландии. Ничейным исходом завершилась встреча саудовцев со сборной Панамы.

Со счётом 0:1 «орлы пустыни» уступили хорватской сборной.

Котировки БК Pinnacle

Победит Аргентина – 1.17

Ничья – 7.00

Победит Саудовская Аравия – 18.00

Победит Аргентина с форой -2.50 – 2.46

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.64

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.22

Статистика

Пять матчей подряд длится выигрышная серия «бело-голубых»

В двух играх из десяти последних «соколы» выиграли своих соперников

Девятнадцать футбольных поединков подряд «орлы пустыни» завершили исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».

Прогноз

Сборная Аргентины не упустит возможность набрать три очка в первом же матче. У «бело-голубых» нет права на ошибку, если они претендуют на золотые медали чемпионата. Компания Pinnacle на победу сборной Аргентины с форой -2.5 предлагает коэффициент 2.46.