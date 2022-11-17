Аргентина – Саудовская Аравия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Аргентина – Саудовская Аравия, который состоится 22 ноября 2022 года
Аргентина
В рейтинге ФИФА сборная Аргентины занимает третье место. Предлагаем вспомнить несколько последних матчей «бело-голубых». Все четыре товарищеские встречи, которые команда успела провести до начала мундиаля, завершились победами аргентинцев. С разгромным счётом аргентинская сборная одержала победу над эстонской командой. С одинаковым счётом 3:0 «бело-голубые» взяли верх над сборными Гондураса и Ямайки.
Со счётом 5:0 аргентинцы обыграли сборную ОАЭ.
Саудовская Аравия
«Соколы» находятся на пятьдесят первой строчке рейтинга ФИФА. Рассмотрим крайние матчи сборной Саудовской Аравии, чтобы оценить степень готовности команды к игре с «бело-голубыми». Нулевую ничью раскатали саудовцы в игре со сборной Гондураса. С минимальным счётом «зелёные» взяли верх над «викингами» из Исландии. Ничейным исходом завершилась встреча саудовцев со сборной Панамы.
Со счётом 0:1 «орлы пустыни» уступили хорватской сборной.
Котировки БК Pinnacle
- Победит Аргентина – 1.17
- Ничья – 7.00
- Победит Саудовская Аравия – 18.00
- Победит Аргентина с форой -2.50 – 2.46
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.64
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.22
Статистика
- Пять матчей подряд длится выигрышная серия «бело-голубых»
- В двух играх из десяти последних «соколы» выиграли своих соперников
- Девятнадцать футбольных поединков подряд «орлы пустыни» завершили исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».
Прогноз
Сборная Аргентины не упустит возможность набрать три очка в первом же матче. У «бело-голубых» нет права на ошибку, если они претендуют на золотые медали чемпионата. Компания Pinnacle на победу сборной Аргентины с форой -2.5 предлагает коэффициент 2.46.