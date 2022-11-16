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Повар Роналду рассказал о диете игрока перед ЧМ-2022

вчера, 19:10

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду придерживается специальной диеты перед чемпионатом мира в Катаре. Об этом рассказал шеф-повар Джорджио Бароне, который специализируется на работе с топ-футболистами.

Дорогих продуктов в рационе нет. Я использую органические и натуральные продукты — говядину, яйца, авокадо, кокосовое масло и чёрный рис. Разумеется, это дополняется упорными тренировками. Не стоит забывать и про отдых, он тоже важен, как тренировки и питание, даже во второй половине дня. Ужинать следует рано вечером.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 00:37
Дорогих продуктов в рационе нет, есть только чипсы и гастрит. Решил за Месси повторить, только не знал, что для аргентинца это просто реклама.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Аспект (раскрыть)
сегодня в 00:24
)
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:24
Последний крупный турнир для Роналду. В ЛЧ уже тоже вряд ли удастся поиграть. Разве что на групповом этапе. И это если он не уедет в МЛС. Так что, все любители футбола надеются, что форму он наберет хорошую. Как ни крути, легенда последних 20 лет. Всю мою взрослую жизнь он играет. Жалко будет его терять. Но, с другой стороны, он протянул невероятно долго. Удачи ему на ЧМ!
Аспект
Аспект ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 00:20
Этот по мебели для точек общепита специализируется. )))
4ssabkewz44t
4ssabkewz44t ответ SDS_Freeze (раскрыть)
вчера в 23:17, ред.
    RAYMАN
    RAYMАN
    вчера в 22:53
    Поэтому он статный, а гномик носит майку под футболкой,ибо мышц нет чипсоед))))
    Неэгоист
    Неэгоист
    вчера в 22:44
    Чего ж ты, повар, дал ему такое, что он гастроэнтерит перед ЧМ заработал?... Или он негр..в из Нигерии испугался?... Хе-хе...
    SDS_Freeze
    SDS_Freeze ответ Adrian von Ziegler (раскрыть)
    вчера в 22:07
    Генетика ???? Ты ещё так крупно это написал ))))).... Генетика есть у всех людей, иначе это не человек.... Генетика - это наследственность, эволюция организма .... А вот в последнее время он не эволюционирует))))... Вообще ни как )))) И кстати , я вот ни смотря ни на что , никогда не хотел бы быть как ОНО)))....
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 20:59, ред.
      РусБрянск
      РусБрянск
      вчера в 20:03
      Что за черный рис? Самы лучший рис это Девзра-он красный по цвету и из него такой плов вкусный получается.
      Варвар7
      Варвар7
      вчера в 19:30
      Adrian von Ziegler
      Adrian von Ziegler
      вчера в 19:24
      А у меня своя есть. У Роналду есть ГЕНЕТИКА. Все могут есть как он, но не станут как он.
      Elliada
      Elliada
      вчера в 19:21
      Какая следующая будет новость? Мама Роналду следит, чтобы он всё съел?
      shlomo
      shlomo
      вчера в 19:18
      О как.... интересно а Кокорин о поварах знаетт???
      Гость
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