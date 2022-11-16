Повар Роналду рассказал о диете игрока перед ЧМ-2022

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вчера, 19:10

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии придерживается специальной диеты перед чемпионатом мира в Катаре. Об этом рассказал шеф-повар Джорджио Бароне, который специализируется на работе с топ-футболистами.