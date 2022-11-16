Повар Роналду рассказал о диете игрока перед ЧМ-2022

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду придерживается специальной диеты перед чемпионатом мира в Катаре. Об этом рассказал шеф-повар Джорджио Бароне, который специализируется на работе с топ-футболистами.
Дорогих продуктов в рационе нет. Я использую органические и натуральные продукты — говядину, яйца, авокадо, кокосовое масло и чёрный рис. Разумеется, это дополняется упорными тренировками. Не стоит забывать и про отдых, он тоже важен, как тренировки и питание, даже во второй половине дня. Ужинать следует рано вечером.