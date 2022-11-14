ЦСКА Федотова – разочарование, неожиданный состав топ-5. После осени в РПЛ есть о чем подумать

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вчера, 15:59

Подводим итоги первой части чемпионата.

До марта матчей Российской Премьер-Лиги мы больше не увидим. С момента окончания первой части чемпионата прошел только один день – а межсезонье уже надоело. Тем более клубы ярко закрыли осенний этап – ни одного ничейного исхода в 17-м туре, яркий финал работы Галактионова в «Пари НН», проигравший дерби ЦСКА . Рассказываем, какую пищу для размышлений дали нам российские команды.

ЦСКА – пространство для разочарования

При том, что перестройка проходила во всех топ-клубах РПЛ , именно ЦСКА со «Спартаком» по первым турам делали заявку на борьбу с «Зенитом». «Ростов» на тот момент еще не разогнался, красно-синие считались котом в мешке. Но пришедший в ЦСКА Владимир Федотов давно зарекомендовал себя как системный тренер, выводящий любую команду на новый уровень.

Да и результаты были отличные – проиграли летом красно-синие только «Зениту», притом заставили петербуржцев поволноваться. Но после такого же гладкого сентября случился повальный октябрь-ноябрь. В трех дерби ЦСКА поделил очки с «Динамо», «Спартаком» и проиграл «Торпедо». На перерыв команда ушла, проиграв бело-голубым во втором круге и уступив «Пари НН».

Красно-синие пришли к тому, с чего начинали – 5-е место в РПЛ , 51 балл в пересчете на 30 матчей.

Есть достаточно аргументов как в пользу « ЦСКА Федотова – провал», так и в доказательство, что Владимиру необходимо время. Статистика склоняет в пользу отставки – новички, которые должны были заменить ушедших лидеров, не тянут уровень российского гранда, не тянут в реализации. Тот же Виктор Мендес почти бесполезен при продвижении мяча в финальную треть.

С другой стороны – новобранцев очень много, сам тренер в клубе недавно. Менять под себя нужно слишком многое, а опоры для этого нет никакой. По хорошему Федотову надо не пихать за проваленный финал первой части сезона, а дать время провести еще одни сборы и посмотреть, во что это выльется весной.

В клубе тренеру доверяют – и должны быть готовы к просадке. При этом любой проект-перестройка – риск провала. ЦСКА уже откатился со второго места на 5-е, отпустил «Ростов» на 6 очков, «Спартак» на 7 и «Зенит» — на 13. Гораздо ближе команды с 6-9-х мест к «армейцам», чем сами «армейцы» — к лидерам.

«Динамо» — главная перезагрузка

Бело-голубые проделали самый большой путь среди топ-клубов. При Йокановиче они начинали как контратакующая команда. Имеющегося подбора не хватало, чтобы играть во владение. В атаке действовали только по принципу пружины, центр поля вычищал Лука Гагнидзе, но были большие проблемы с центральными защитниками и опорником, такой вот набор в стартовых турах.

Осенний провал пришелся как раз на период адаптации новобранцев – большинство сделок менеджеры москвичей смогли оформить лишь к закрытию трансферного окна. За этим и посыпались поражения от «Сочи», «Зенита», «Ахмата», «Оренбурга», ничья с ЦСКА .

Зато в перспективе приобретения стали отличной опорой для финального рывка команды. Проводить более акцентированные атаки помогают сразу несколько факторов. Во-первых, у «Динамо» есть активная пара центральных защитников. Парагваец Роберто Фернандес участвует в огромном количестве единоборств, а габариты помогают их выигрывать. Саба Сазонов активно включается по сопернику, и в то же время может помогать в атаке – будь то дальние передачи или подключения к финальной трети.

Во-вторых, пришедший Эли Даса быстро заменил Сергея Паршивлюка на правом фланге. Израильский латераль намного больше предлагает в продвижении мяча, чем Сергей – включается в прессинг при потере мяча, врывается в штрафную, сам бьет по воротам.

В-третьих, неожиданный опорник. Моро ушел, а Норманн долго адаптируется к команде. Фомин полезен в атаке, поэтому Йоканович решил задействовать в этой зоне Александра Кутицкого. Профильный центрбек получает в опорной зоне посильную помощь от Даниила, но освобождает его от части работы в начале атак.

В результате «Динамо» потерпело лишь 2 поражения в последних восьми матчах, добыло важные победы над «Локомотивом» (вернулись в топ-5) и ЦСКА (закрепились на 4-м месте). С таким фоном можно спокойно уходить на паузу и готовиться к весне с чемпионскими амбициями.

Рубилово в зоне вылета и стыков

Борьба за выживание всегда безальтернативная и до последнего тура. Аналогичная ситуация и в нынешнем сезоне. «Факел» и «Локомотив» набрали по 13 очков, у «Химок» 12 баллов, и только «Торпедо» с шестью баллами – с отрывом последняя команда лиги.

«Автозаводцы», помимо назначения Талалаева и его обещаний, не смогли предложить ничего. Если коллектив выигрывает в Премьер-Лиге только раз за 4 месяца, это говорит лишь о скором вылете.

В «Химках» кардинальных изменений тоже не видно. Спартак Гогниев бессилен, поэтому рвет и мечет, как в матче с «Динамо». Первую с начала августа победу получилось добыть без него.

Сильнее всех в РПЛ остаться нацелены «Локомотив» и «Факел». «Железнодорожникам» отправляться в Первую лигу просто не по статусу, а воронежцы своей наглостью умудряются отбирать очки у «Зенита», «Краснодара» и «Ростова».

Три из четырех коллективов балансируют между зонами стыков и прямого вылета, лидер этого зачета может меняться хоть каждую неделю. Но есть один минус – чтобы выбраться из переходных матчей, нужно отыграть отставание в 6 очков у «Пари НН». Для этого надо хотя бы научиться побеждать чаще одного раза за месяц.