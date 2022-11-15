«Севилья» в зоне вылета, у «Челси» три поражения подряд. В топ-5 свои «Локомотивы»

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вчера, 10:50

А «Ливерпуль» отпустил Артету и Гвардиолу.

«Севилья» — 18-е место

Вот так бывает, когда в клубе, который прямо зависит от сильного менеджмента, у Мончи возникают разногласия с коллегами, которые формально – его начальники. Не знаем, может, кто-то в «Севилье» тайно купил зеленую спортивную машину? А это дурной знак в мире врагов «Бетиса». Но если серьезно, то смена Лопетеги на Сампаоли не сильно улучшила положение частого победителя Лиги Европы.

Из ЛЧ вылетели, в чемпионате плетутся в зоне, откуда отправляются на лифте на подвальный этаж, в Сегунду. Слабо верится, что нельзя побороться с «Хетафе», «Альмерией», «Эспаньолом» и «Сельтой» за спасение, но странно видеть «Севилью» с 11 очками после 14 матчей. Дилейни, Навасу, Сусо и Ракитичу должно быть стыдно. Как и многочисленным аргентинцам во главе с Папу Гомесом. В заявке Скалони три человека из «Севильи», то есть аутсайдеры Ла Лиги в компании фаворитов ЧМ , что подчеркивает, насколько статус клуба отличается от положения в таблице.

«Байер» — 11-е место

Дела Леверкузена пошли вверх. Хаби Алонсо не только умудрился финишировать в Лиге чемпионов выше, чем «Атлетико», благодаря нулям против «Брюгге», но и собрал три победы подряд в Бундеслиге. В еврокубках повезло, что Градецки с реакцией, но вот в чемпионате «Байер» возвращается через голы в чужие ворота. Молодой тренер экспериментирует с тактикой, «3-4-3» с ее вариациями работают.

Ротация позволила обыграть непростого соперника, как «Унион», причем со счетом 5:0. Стало легче, Амири и Диаби спасают, огорчили «Кёльн» и «Штутгарт». Но если вспомнить, что год назад были на третьем месте с Вирцем и Шиком, а сейчас на одиннадцатом, причем до зоны Лиги чемпионов далековато – девять пунктов, то после осенней части сезона «Байер» смело можно записать к неудачникам. «Боруссия» Д без Холанда тоже не впечатляет, но «шмели» хотя бы в шаге от второго места.

«Лион» — 8-е место

В этом сезоне Лигу 1 сократят, вылетит четыре команды, поднимется всего две. Не исключено, что окажутся не у дел сразу три бывших чемпиона Франции – «Осер», «Монпелье» и «Нант». Но у них нет статуса «Лиона», которому даже барахтанье в середине таблицы сильно вредит. Клуб, который несколько раз дарил классные представления в Лиге чемпионов, теперь уступает «Лансу» — идут вторыми, «Марселю» и «Монако», «Ренну» и «Лиллю». Конечно, последних еще могут опередить, но вот попасть в тройку «Лиону» с такой игрой, как у них сейчас, будет сложно.

Команда, где спортивным директором является любимец публики Жуниньо, не сумела выиграть в 9 турах из 15. Проигрывали «Ренну» и «Марселю», не смогли взять три очка против «Ниццы». Увы, но команда Ляказетта, Тальяфико и Тете – середняк. Если осечки соседнего в таблице «Лилля», который после сенсационного чемпионства не откатился в зону вылета, пригласил Пауло Фонсеку и строит симпатичный проект, воспринимаются нормально, то восьмое место некогда могущественного «Лиона» огорчает. Даже нестабильный «Монако» с Головиным набрал на шесть пунктов больше. Вернуть «ткачей» на европейскую арену может Лига чемпионов, но до нее десять пунктов.

«Челси» — 8-е место

Победителя Лиги чемпионов нужно судить строго. Особенно раз одного миллиардера поменяли на других, а Боэли с порога предложит Тухелю карт-бланш. Забыли при этом пригласить сильного спортивного директора, чтобы показал пальцем на отсутствие слонов в заповеднике – Лукаку и Вернер ушли, подписание Стерлинга не компенсирует нехватку центрального форварда. Обамеянг появился, но шел к знакомому Тухелю, а оказался у Поттера без опыта больших побед. «Ньюкасл» вчера обыграл «Челси», это пятое поражение команды в 14 турах.

Проблемы есть во всех фазах игры. Мало забивают, допускали нечастые в АПЛ , но обидные ляпы в защите. Кулибали, Маунт или Стерлинг могли бы играть еще лучше. Джеймс, Канте и Чилуэлл вылетали из-за травм, как и Фофана. В Лиге чемпионов в плей-офф ждет «Боруссия» Д, а до этого будет много сложных матчей в АПЛ . Задача попасть в четвертку здорово усложнилась, хотя куда важнее, что после «медового месяца» у «Челси» Поттера именно игровые проблемы. Надо искать новую концепцию бытия.

«Ливерпуль» — 6-е место

Не была команда Клоппа претендентом лишь на четвертое место. Почти все эксперты рассчитывали, что «красные» привычно будут идти ноздря в ноздрю с арабскими скакунами из «Манчестер Сити». Если «Челси» безуспешно искал возможность стать ярко выраженной «третьей силой», как и МЮ , то у команды Салаха были предметные успехи. Вряд ли неудачи только из-за ухода Мане. Вряд ли в этом случае дело строго в травмах. Скорее «Ливерпуль» смертельно устал после насыщенного прошлого сезона, где претендовали на множество трофеев, которые достались другим.

Последние матчи – четыре победы подряд (одна кубковая в серии пенальти), напоминают о классе команды. Поэтому не исключаем, что весной «Ливерпуль» покинет компанию неудачников. Но после поражения в Неаполе нарвались в плей-офф ЛЧ на «Баварию» вместо «Айнтрахта», а в чемпионате отпустили «Арсенал» на пятнадцать пунктов. До четвертого места достают, по потерянным очкам осталось отыгрывать всего четыре пункта. Но раз Гвардиола так сильно оторвался, то старт Клоппа уже неудачный. «Ливерпуль» четыре раза проиграл и четыре раза подписал мировую, хотя позади лишь 14 туров.

Пример для подражания. «Ювентус» — 3-е место

Месяц назад в этой компании была бы команда Аллегри. А теперь на третьем месте в Серии А, в двух пунктах от «Милана». Конечно же, все причины для критики руководства и тренера великого клуба остаются. Аньелли, Недвед и Аллегри заигрались. Серия из шести побед это скорее намек, как «Ювентус» мог бы смотреться без ошибок боссов, нежели гарантия, что после длительной паузы команда не вернется к тому, что творила в Лиге чемпионов против «Бенфики» и «Маккаби».

Но не можем не похвалить футболистов «бьянконерри». После провала в еврокубках нашли в себе силы, чтобы обыграть дома «Интер» — выдержали давление, вовремя забили первый мяч, и «Лацио» — снова действовали вторым номером, но были куда конкретнее в атаке, чем соперник. Претензии к Аллегри остаются, поскольку вряд ли футбол «Ювентуса» можно назвать достойным высокого статуса вечного фаворита. Вспомните, до начала сезона почти ни один эксперт по Серии А в своих прогнозах не ставил «Наполи» на первое место. Многие выбирали между «Миланом», «Интером» и «Ювентусом». И это было логичным, пока не побежал по флангу неожиданный Кварацхелия. «Ювентус» не спас сезон, но показал пример другим клубам, недовольным первой частью кампании.