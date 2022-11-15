Будущий чемпион Англии, денежный мешок и «Наполи»-гигант. Рассказываем о главных прорывах в топ-5

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вчера, 12:57

Прогресс за счет денег и тренеров-гениев.

«Арсенал» — 1-е место в АПЛ

Вот так за счет постепенного развития менеджеров можно вырасти из постоянно больного клуба в дерзкий молодой коллектив. У нынешнего «Арсенала» есть все шансы развиться до железобетонного претендента на чемпионство. Микель Артета – тренер-двигатель прогресса «канониров». Он возглавил клуб, когда те даже в топ-5 не входили и удержался на посту наставника в тяжелые времена.

Параллельно селекционеры стали более последовательны на трансферном рынке. Последние приобретения сделаны прямо под стиль испанского менеджера – Александр Зинченко и Габриэл Жезус долгое время работали с Микелем в «Сити». Лондонцы приобрели облик быстрой атакующей молодой команды. Скоростные Сака и Мартинелли не выключаются из прессинга и создают остроту на чужой половине, Жезус – отличный завершитель атак.

Эдегор – лидер не по возрасту, но по интеллекту и вкладу в игру «пушкарей». И еще один потрясающий кейс – Гранит Джака, который из скандального футболиста превратился в дядьку-наставника.

«Арсенал» распирает от своего прогресса, команда почти весь текущий чемпионат идет на первом месте. «Манчестер Сити» ему всячески подыгрывает – недавно проиграл «Брентфорду» с 10-й строчки и подарил отрыв в 5 баллов.

Но сейчас проявляется первый фактор, который разрушит наметившиеся перспективы – уход Артеты. В испанском тренере заинтересованы «Манчестер Сити» и «Барселона». «Горожане» могут потерять Гвардиолу – тот примет решение о продлении контракта лишь во время чемпионата мира. Микель же – адепт идей Пепа, с ним «Сити» не придется перестраиваться. Каталонцы могут поддаться воспоминаниям о величии и уволить Хави за вылет в ЛЕ .

«Ньюкасл» — 3-е место в АПЛ

Черно-белые стремительно врываются в топ АПЛ и резво воюют «Тоттенхэмом» и МЮ за топ-3. По сути, за все, что происходит с клубом сейчас, болельщики обязаны новым владельцам команды. Годом ранее «Ньюкасл» был куплен консорциумом из Саудовской Аравии.

«Горожане» сразу начали закупаться новыми игроками – 130 миллионов евро потрачено на усиление по итогам минувшего сезона, 132 миллиона – за одно лишь летнее трансферное окно. При этом на пост главного тренера пригласили непопсового специалиста – Эдди Хау ранее работал только с «Борнмутом» и «Бернли».

«Ньюкасл» уже успел навести шороху, сыграв результативные 3:3 с «Манчестер Сити», а затем обыграв «Тоттенхэм» и «Челси». До декабря чемпионаты будут простаивать, дожидаясь окончания чемпионата мира. Зато потом, уже в январе, нас ожидает топовое противостояние – дерзкий лидер АПЛ «Арсенал» встретится с внезапно разбогатевшим «Ньюкаслом».

«Атлетик» — 4-е место в Ла Лиге

Визитная карточка коллектива из Бильбао – любовь к своим воспитанникам (в команде играют преимущественно баски) и нули в графе «Доходы/Затраты». При такой клубной стратегии «львы» ни разу не вылетали из элитного дивизиона чемпионата Испании.

В лучшие времена «Атлетик» занимал второе место (сезон 1997/98) или становился четвертым (сезон 2013/2014). После временного отката к 10-м местам в национальном первенстве баски вновь вернулись в топ-5 и только на 2 очка отстают от «Реала» из Сан-Себастьяна, который замыкает первую тройку.

Что интересно – в подъеме красно-белым помогает Эрнесто Вальверде, который когда-то покинул «Атлетик» ради «Барселоны». С ним «львы» постоянно участвовали в еврокубках, могут зацепиться за международный турнир и теперь.

«Наполи» — 1-е место в Серии А

Неаполитанцы заслужили место в этом списке поразительным прогрессом на дистанции нескольких сезонов. Из команды-околотопа «Наполи» вырос до претендента на чемпионство и грозного соперника в плей-офф Лиги чемпионов.

Взлететь клубу позволило приглашение Лучано Спаллетти на пост главного тренера. И если в прошлом году «Наполи» в ЛЕ спотыкался на «Спартаке» и испытал спад в чемпионате осенью, то теперь без проблем вышел из группы ЛЧ с «Ливерпулем» и сохраняет лидерство в Серии А. Наставник встроил в команду Хвичу Кварацхелию – грузин стал одним из основных игроков в завершающей стадии.

Франк Ангисса как влитой вошел в опорную зону. Камерунец выжигает центр поля за счет своей атлетичности и при этом надежен в продвижении мяча. А в связке с Лоботкой и Зелиньским это дает убойную связку, которая способна разрушать даже прессинг «Ливерпуля».

По итогам 15 туров «Наполи» с внушительным отрывом лидирует в чемпионате Италии и уже добыл преимущество в личных встречах с «Миланом», «Аталантой» и «Лацио».

«Фрайбург» — 2-е место в Бундеслиге

Эта команда эволюционировала из середняка в представителя топ-3. По крайней мере, на данный момент «Фрайбург» идет на втором месте, где до этого размещался берлинский «Унион».

И забавнее всего тот факт, что клуб не входит даже в топ-5 ни по совокупной трансферной стоимости состава, ни по затратам на усиление в минувшее межсезонье. Сейчас у коллектива из Фрайбурга будет время до января, чтобы продумать дальнейшие действия.

Уже на второй матч после чемпионата мира придется встретиться с прямым конкурентом – «Айнтрахтом». Да и «Лейпциг» близко подпускать нельзя из-за проигранного матча – при равенстве очков именно подопечные Марко Розе окажутся впереди.