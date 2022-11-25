Франция – Дания: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 21:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Франция – Дания, который состоится 26 ноября 2022 года

Франция

Французы после первого тура мирового футбольного первенства занимают первое место турнирной таблицы группы D. Рассмотрим несколько крайних матчей с участием «синих». В Лиге наций в своей группе французская сборная заняла третье место, опередив австрийцев всего лишь на одно очко. Из шести матчей сборная Франции выиграла только в одном. На своём поле «трёхцветные» обыграли австрийскую сборную.

В первом туре мундиаля «синие» со счётом 4:1 взяли верх над австралийцами.

Дания

Третье место занимают датчане в своей группе. Предлагаем вспомнить несколько матчей «красно-белых» за последнее время. «Датский динамит» занял второе место в Лиге наций, проиграв только хорватам. В обеих встречах «алая гвардия» обыграла французов. Австрийскую сборную «красно-белые» выиграли как дома, так и в гостях.

Со счётом 0:0 завершилась игра датчан с тунисцами в первом туре ЧМ -2022.

Котировки БК Pinnacle

Победит Франция – 1.79

Ничья – 3.75

Победит Дания – 4.90

Победит Франция с форой -1.5 – 3.05

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.11

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.76

Статистика

Три матча проиграли французы в десяти последних поединках

Датская сборная уступила в четырёх играх за тот же период

Исходом «обе забьют – нет» завершились три очные встречи из пяти крайних.

Прогноз

Датчане одержали победы над французами в обоих матчах Лиги наций. «Датский динамит» для «трёхцветных» не удобный соперник. Наш прогноз: победа сборной Дании. Коэффициент 4.90.